به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی محمد حسین ملک احمدی را به عنوان دبیرکل هیأت امنای کتابخانه­‌های عمومی کشور منصوب کرد.

متن حکم وزیر ارشاد به شرح ذیل است:

نظر به مراتب علمی و فرهنگی و تجربیات اجرایی جنابعالی به استناد ماده 2 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌­های عمومی کشور، به موجب این حکم به سمت «دبیـرکل هیأت امناء» منصوب می­‌شوید.

امید می­‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌­گیری از کلیه ظرفیت­های موجود و نیروهای کارآمد نسبت به تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه­‌های عمومی کشور، سامان بخشیدن به وضعیت نیروی انسانی، تهیه طرح­ها و برنامه­‌های لازم و اجرای سیاست­‌های مصوب هیأت امناء و انجام سایر وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

30 دیماه امسال خبرگزاری مهر از برکناری منصور واعظی از مسئولیت دبیرکلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جایگزین شدن ملک‌احمدی با او خبر داده بود.