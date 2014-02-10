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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۷

وزیر ارشاد خبر مهر را تائید کرد؛

ملک‌احمدی جایگزین واعظی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد

ملک‌احمدی جایگزین واعظی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد

محمدحسین ملک‌احمدی دبیرکل سابق نهاد کتابخانه‌های عمومی جایگزین منصور واعظی در این سمت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی محمد حسین ملک احمدی را به عنوان دبیرکل هیأت امنای کتابخانه­‌های عمومی کشور منصوب کرد.

متن حکم وزیر ارشاد به شرح ذیل است:

نظر  به مراتب علمی و فرهنگی و تجربیات اجرایی جنابعالی به استناد ماده 2 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌­های عمومی کشور، به موجب این حکم به سمت «دبیـرکل هیأت امناء» منصوب می­‌شوید.

امید می­‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌­گیری از کلیه ظرفیت­های موجود و نیروهای کارآمد نسبت به تجهیز  و توسعه و نظارت بر فعالیت  کتابخانه­‌های عمومی کشور، سامان بخشیدن به وضعیت نیروی انسانی، تهیه طرح­ها و برنامه­‌های لازم و اجرای سیاست­‌های مصوب هیأت امناء و انجام سایر وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

30 دیماه امسال خبرگزاری مهر از برکناری منصور واعظی از مسئولیت دبیرکلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جایگزین شدن ملک‌احمدی با او خبر داده بود.

کد مطلب 2233832

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