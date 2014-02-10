به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی محمد حسین ملک احمدی را به عنوان دبیرکل هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور منصوب کرد.
متن حکم وزیر ارشاد به شرح ذیل است:
نظر به مراتب علمی و فرهنگی و تجربیات اجرایی جنابعالی به استناد ماده 2 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور، به موجب این حکم به سمت «دبیـرکل هیأت امناء» منصوب میشوید.
امید میرود با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود و نیروهای کارآمد نسبت به تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانههای عمومی کشور، سامان بخشیدن به وضعیت نیروی انسانی، تهیه طرحها و برنامههای لازم و اجرای سیاستهای مصوب هیأت امناء و انجام سایر وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
30 دیماه امسال خبرگزاری مهر از برکناری منصور واعظی از مسئولیت دبیرکلی نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جایگزین شدن ملکاحمدی با او خبر داده بود.
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