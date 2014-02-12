چهره های عضو شبکه های اجتماعی داخلی/ نظر وزیر ارتباطات در مورد عضویتش

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های اجتماعی داخلی بستری را فراهم آورده اند تا چهره های محبوب و معروف سیاسی و اجتماعی و ورزشی کشور و نیز بازیگران سینما و تلویزیون در محیطی با پشتوانه حقوقی و به دور از جنجال این روزهای صفحات غیر واقعی با هم در ارتباط باشند. به اين ترتيب با تایید صفحات رسمی این افراد، كاربران در مورد آنها دچار سردرگمي نخواهند داشت.

از این رو و در پی حضور رسمی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی در 4 شبکه اجتماعی کلوب، زیگور، تبیان و آپارات و ایجاد صفحه شخصی، برخی هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون، ارگانها و سازمانهای حاکمیتی و نیز برخی خوانندگان موسیقی در حمایت از این شبکه های اجتماعی داخلی به عضویت این شبکه ها درآمدند.

چهره های عضو شبکه های اجتماعی داخلی

در شبکه اجتماعی کلوب، عضویت رسمی هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون مانند الهام حمیدی، نیوشا ضیغمی و نفیسه روشن اعلام شده است؛ برخی باشگاههای فوتبال، سازمان شهرداری، شبکه خبر و برخی برندهای تجاری معروف نیز به این شبکه اجتماعی داخلی پیوستند. در همین حال سامی یوسف نیز به عضویت شبکه ویدئویی و اجتماعی آپارات درآمده است.

نظر وزیر ارتباطات در مورد عضویتش در شبکه های اجتماعی داخلی

در این میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عضویت خود در 4 شبکه اجتماعی داخلی، فعالیت این شبکه ها را به رسمیت شناخت و حدود 25 هزار نفر صفحه شخصی وی را پسندیده اند در مورد عضویتش در شبکه های اجتماعی داخلی گفت: ما که عضو شدیم و به نوعی درگیر آن هم شده ایم و هر روز به آن سر می زنیم؛ در مجموع خوب است؛ اما نظرات متنوع است. هرچی دلشان بخواهد می نویسند؛ برخی مطالبی می نویسند که ربطی به وزارتخانه ما ندارد اما در مجموع خوب است.

محمود واعظی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی ما با آنچه که در کشورهای غربی است متفاوت است و کارکرد متفاوتی دارد ادامه داد: تا زمانی که راه بیافتد تجربه خوبی است. من توصیه کردم به همکاران که عضو این شبکه ها شوند؛ حتی به آقای رئیس جمهور هم این موضوع را توصیه کرده ام که در این زمینه دکتر روحانی گفته اند که اگر مفید است من هم در آینده به این شبکه ها خواهم پیوست.

محبوبیت بیشتر کلوب نسبت به فیس بوک

به گزارش مهر، در راستای افزایش استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی داخلی، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با تاکید براینکه شبکه های اجتماعی خارجی به وفور در کشور قابل دسترس است و ما فقط دو شبکه اجتماعی فیس بوک و توئیتر را فیلتر کرده ایم تصریح کرد: هم اکنون شبکه اجتماعی داخلی کلوب در ایران از فیس بوک بازدیدکننده بیشتری دارد. همچنین سایر شبکه های اجتماعی داخلی مانند فیس نما، تبیان و افسران قابل رقابت با شبکه های اجتماعی خارجی هستند.

