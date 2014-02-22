اینستاگرام ایرانی طراحی شد/ عرضه نسخه IOS و اندروئید

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه اجتماعی "لنزور" که از گروه شبکه های اجتماعی آپارات و کلوب است امکان به اشتراک گذاری عکس را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.

در این شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس، کاربر در لحظه و در هر جایی که حضور دارد می تواند با گوشی و یا تبلت خود عکاسی کرده و با لمس یک دکمه آن را به اشتراک بگذارد.

این نرم افزار که قابل اجرا در سیستم عامل اندروئید است با استفاده از قابلیتهای تنظیمات عکس و افکت های متفاوت، دنیای تازه ای به عکس های کاربر می بخشد.

این شبکه اجتماعی داخلی که مشابه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس - اینستاگرام - است سرعت بالایی در آپلود عکس دارد و امکان تنظیمات صفحه شخصی را برای کاربر فراهم می کند.

نسخه IOS این اپلیکیشن به زودی به بازار خواهد آمد.

به گزارش مهر، درچند ماه اخیر ساماندهی شبکه های اجتماعی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است و بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین عضو دولت، با حضور در 4 شبکه اجتماعی داخلی از فعالیت شبکه های اجتماعی بومی حمایت کرده است.