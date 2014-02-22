  1. دانشگاه و فناوری
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

اینستاگرام ایرانی طراحی شد/ عرضه نسخه IOS و اندروئید

اینستاگرام ایرانی طراحی شد/ عرضه نسخه IOS و اندروئید

شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس برای اپلیکیش های موبایلی توسط یک شرکت ایرانی داخلی طراحی شد و در دسترس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه اجتماعی "لنزور" که از گروه شبکه های اجتماعی آپارات و کلوب است امکان به اشتراک گذاری عکس را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.

در این شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس، کاربر در لحظه و در هر جایی که حضور دارد می تواند با گوشی و یا تبلت خود عکاسی کرده و با لمس یک دکمه آن را به اشتراک بگذارد.

این نرم افزار که قابل اجرا در سیستم عامل اندروئید است با استفاده از قابلیتهای تنظیمات عکس و افکت های متفاوت، دنیای تازه ای به عکس های کاربر می بخشد.

این شبکه اجتماعی داخلی که مشابه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس - اینستاگرام - است سرعت بالایی در آپلود عکس دارد و امکان تنظیمات صفحه شخصی را برای کاربر فراهم می کند.

نسخه IOS این اپلیکیشن به زودی به بازار خواهد آمد.

به گزارش مهر، درچند ماه اخیر ساماندهی شبکه های اجتماعی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است و بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین عضو دولت، با حضور در 4 شبکه اجتماعی داخلی از فعالیت شبکه های اجتماعی بومی حمایت کرده است.

کد مطلب 2241288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها