دنیامالی تایید صلاحیت شد/ استعفا از حضور در شورای شهر تهران

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر دریافت مجوزش برای حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی گفت: از سوی وزارت ورزش و جوانان تایید صلاحیت بنده برای حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی صادر شده و مشکلی برای حضور در این انتخابات ندارم.

وی با اعلام خبر استعفایش از شورای شهر تهران نیز گفت: هر چند مجلس، ریاست فدراسیون و عضویت در شورای اسلامی شهر را شغل محسوب نکرده است اما به خاطر احترام به نظر سازمان بازرسی استعفایم را به رئیس شورای شهر تهران تقدیم کردم و قرار است در جلسه علنی شورا در این مورد تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که سابقه ریاست فدراسیون قایقرانی را دارد یکی از کاندیداهای ریاست این فدراسیون در انتخابات روز چهارشنبه هفته جاری است. این انتخابات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.