به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی در پایان مجمع انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی که صبح امروز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: در این مجمع همه همکاری کردند و کاندیداها هم برنامه هایشان را ارائه کردند و در نهایت آقای دنیا مالی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. ایشان قبل از این استعفایش از شورای شهر را ارائه کردند و باید برای صدور حکم از سوی وزیر با این استعفا موافقت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ داد که دنیامالی توانست در این انتخابات شرکت کند گفت: مسائلی که در این مورد نامه نگاری ایشان مطرح شده بود به دوره وزارت قبلی برمی گشت اما مراجع ذیربط صلاحیت ایشان برای حضور در این انتخابات را تایید کردند و مشکلی برای حضور در انتخابات نداشت. با وی صحبت کرده ایم تا دیگر به سمت نامه نگاری پیش نرود و اطمینان داریم که این کار دیگر صورت نخواهد گرفت. باید به خرد جمعی و رای اعضای مجمع احترام گذاشت. اعتقاد دارم آقای دنیامالی آمده اند که در قایقرانی کار کند.

وی از فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی به کمان خبر داد و گفت: قرار است آقای شجاعی که خزانه دار کمیته ملی المپیک شده اند هفته آینده استعفایشان را از ریاست فدراسیون اعلام کنند تا طبق روال بقیه فدراسیون ها زمینه برگزاری انتخابات این مجمع هم فراهم شود.

نصرالله سجادی در مورد آخرین وضعیت برگزاری جشنواره هنرهای رزمی نیز گفت: قرار بود مسئولان این فدراسیون مدارک لازم در این مورد را به مسئولان وزارت ورزش ارائه کنند اما طبق آخرین نظری که کرده اند پیشنهادی برگزاری این جشنواره در روز 28 فروردین سال آینده را داده اند. بازهم اعتقاد داریم که همه چیز باید روال قانونی خود را طی کند تا مشکلی ایجاد نشود.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در مورد آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس نیز گفت: در یکسال گذشته اگر دقت کنید می بینید که از بین 16 تیم حاضر در لیگ حرفه ای ایران تنها استقلال و پرسپولیس هستند که در پایان فصل شاکی هستند. چرا باید اینطور باشد. مدیرعامل پیشین آمده و یک فهرست صورتی داده که باشگاه 60 میلیارد درامدزایی کرده و سرپرست باشگاه می گوید این مبلغ بدهی باشگاه است نه درآمد آن.

سجادی ادامه داد: اعتقاد داریم مسئولیت اصلی در این باره با هیات مدیره است. آنها باید به خاطر مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند. این درست نیست که فقط زمانی که بحث بدهی مطرح می شود اعتراض کنند. هیات مدیره باید تلاش کند که از برندی که در اختیارش قرار داده شده است در جهت درآمدزایی استفاده کند و تنها مدیران هزینه نباشند. متاسفانه فوتبال ما حرفه ای نیست و تنها پول حرفه ای در آن پرداخت می شود.

وی با تاکید بر اینکه حسابرسان در باشگاه پرسپولیس مستقر شده اند گفت: از سوی وزیر ورزش دستورات لازم در مورد پیگیری این موضوع صادر شده و همکاران حسابرس در باشگاه مستقر شده اند. باید تکلیف همه چیز به طور دقیقه روشن شود چرا که برای وارد شدن به فرابورس شفافیت مالی نیاز است.

سجادی در مورد اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خصوصی خواهند شد گفت: این قانون است و باید حتما این کار صورت گیرد. تلاش ها در همین راستا صورت گرفته و امیدوارم با طی مراحل قانونی این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه پرسپولیس قرار است به حسین هدایتی واگذار شود و آیا شما نشستی با ایشان داشته اید گفت: بنده در دوره مدیریتی ام تاکنون آقای هدایتی را ندیده ام.

نصرالله سجادی در مورد طلب کی روش و نقش وزارت ورزش در این مورد گفت: این را باید از آقای کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال سوال کنید.