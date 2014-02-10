8 پروژه عمرانی بخش مرکزی دامغان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان دهیاری روستای فیروزآباد، بلوار و ساختمان دهیاری روستای حسین آباد دولاب، برق رسانی به مزار شهدا و شن ریزی شهرک گلستان و راه های دسترسی باغات روستای مومن آباد، ساختمان دهیاری و پارک کودک روستای کلاته ملا از جمله پروژه هایی بود که عصر دوشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه و دیگر مسئولان محلی و مردم شهرستان دامغان به بهره برداری رسید.

بازدید میدانی از امکانات موجود در مناطق کوهپایه شامل منطقه شهرسازی و طزره از دیگر برنامه های دهمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در کنار افتتاح و بهره برداری از هشت پروژه عمرانی بخش مرکزی شهرستان دامغان بود.

در آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی بخش مرکزی شهرستان دامغان فرماندار، بخشدار مرکزی و مدیران ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، منابع طبیعی و آبخیزداری، آب و فاضلاب روستایی، راه و ترابری، امور منابع آب، مرکز بهداشت، مخابرات، ثبت اسناد و املاک، توزیع برق، صنعت، معدن و تجارت، فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان، دهیار و اعضای شورای اسلامی و اهالی روستاهای این شهرستان حضور داشتند.

بخش مرکزی شهرستان دامغان دارای دو شهر کلاته رودبار و دیباج و 33 روستا است و 28 دهیاری مصوب نیز در این بخش وجود دارد.