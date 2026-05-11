اجرای ۲۰ میلیارد تومان پروژه روستایی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کردی در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در بنیاد مسکن دامغان همزمان با بعد از ظهر دوشنبه از اجرای ۲۵ پروژه عمرانی از سوی این نهاد در سطح روستاهای این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: ۲۵ میلیارد تومان برای این پروژه ها اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این تعداد پروژه عمرانی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد شهرستان دامغان طی سال ۱۴۰۴ اجرا شد.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دامغان اضافه کرد: خیابان سازی، جدول گذاری، سنگفرش، دیوار سنگی و آسفالت از جمله پروژه های عمرانی بوده که با تأمین اعتبارات ملی، ملی استانی، منابع داخلی و سایر منابع اجرا شد.

کردی گفت: روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد میزبان پروژه های عمرانی روستایی اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دامغان در سال ۱۴۰۵ خواهند بود.