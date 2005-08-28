به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، متكي در اين كنفرانس خبري با ابراز خوشبختي از اينكه بعد از قبول مسئوليت در سمت وزير امور خارجه براي نخستين بار ميزباني وزير امور خارجه كشور دوست و برادر كويت را بر عهده دارد، به مذاكرات صبح امروز محمد صباح السالم الصباح با دكتر احمدي نژاد اشاره كرد و از پيام تبريك مكتوب نخست وزير كويت به رئيس جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

وي مذاكرات خود و وزير خارجه كويت را در خصوص روابط دوجانبه منطقه اي، مسائل اقتصادي و بين المللي عنوان كرد و گفت: وزير امور خارجه كويت از تحولات اجتماعي در ايران استقبال كرد و در مذاكرات، موارد و موضوعات موجود ميان دو كشور در گذشته پيگيري شد و در خصوص تحولات عراق، اجلاس مهم روساي كشورهاي جهان و نيويورك نيز سخن گفتيم.

متكي با تاكيد بر اهميت صلح و آرامش و امنيت براي توسعه و پيشرفت كشورهاي منطقه افزود: ما حتما خواستار اين هستيم كه تحولات جاري در عراق و افغانستان آرامش مناسب را پيدا كند و معتقديم همكاري هاي منطقه اي مناسب ترين شكل حفظ امنيت در منطقه است.

وي همچنين بر اهميت و جايگاه قطعنامه 598 در همكاري هاي منطقه اي ايران تاكيد كرد.

متكي در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص در گفت وگوهايش با وزير امور خارجه كويت در زمينه منطقه نفتي "آرش" گفت: در زمينه تعيين حدود و فلات قاره ميان ايران و كويت مذاكراتي از گذشته مطرح بوده كه توافقات اوليه اي نيز در اين زمينه حاصل شده است.

وي تاكيد كرد: مانعي براي رسيدن به تفاهم نهايي در اين زمينه وجود ندارد و فكر مي كنيم بر اساس عدالت و انصافي كه بين دو كشور موجود است هر چه زودتر به نتيجه برسيم.

وزير امور خارجه كشورمان همچنين در خصوص آخرين توافقات در خصوص انتقال آب شيرين ايران به كويت گفت: توافق پيشنهادي در بندهايي نياز به تعديل داشت و در پي مذاكره امروز هم با آقاي فتاح وزير نيرو و با توجه به تاكيد رئيس جمهور در مذاكرات صبح ، مقرر شد وزارت خانه هاي نيروي دو كشور بسيار سريع و كارشناسانه مذاكرات فني را آغاز كنند و بعد از آماده شدن متن و تمديد زمان در كميسيون مشترك ايران و كويت تعديل لازم براي نزديك شدن نظرات دو طرف صورت گيرد.

وي ابراز اميدواري كرد هرچه سريعتر اين پروژه ميان ايران و كويت نهايي شود.

محمد صباح سالم الصباح نيز در اين كنفرانس خبري از دعوت شيخ صباح احمد الصباح نخست وزير كويت از دكتر احمدي نژاد براي سفر به اين كشور و پذيرش اين دعوت از سوي رئيس جمهور كشورمان خبر داد و گفت: زمان اين سفر بعدا اعلام خواهد شد.

وي تبريك برگزاري انتخاباتي دموكراتيك و متمدنانه به رئيس جمهوري ايران، اوضاع عراق، اهميت بازگشت صلح و آرامش به اين كشور، لزوم اجراي قراردادهاي بين المللي و برنامه هاي سازمان ملل در خصوص عراق و نقش مهم ايران در تقويت ثبات و امنيت در منطقه خليج فارس و پرونده هاي دوجانبه و همكاريهاي اقتصادي را از موضوعات مذاكره و گفت وگوي خود با رئيس جمهور و وزير امور خارجه كشورمان برشمرد و بر اهميت نقش كميته مشترك دو كشور به رياست وزراي امور خارجه در پيشبرد اين گفت وگوها تاكيد كرد.

الصباح در خصوص متن پيام نخست وزير كويت به دكتر احمدي نژاد گفت: در اين پيام، تبريك نخست وزير كويت به دكتر احمدي نژاد براي پيروزي در انتخابات ابلاغ و تاكيد شد انتخابات ايران مي تواند الگويي براي دموكراسي در منطقه باشد و اين دستاوردي براي منطقه است.

سالم الصباح دعوت از دكتر احمدي نژاد براي سفر به كويت را از ديگر محورهاي پيام برشمرد و افزود: ما در ادامه گفت وگوها و تاكيد بر اهميت كميته مشترك به رياست وزراي امور خارجه و حل پرونده هاي مشترك از ديگر محورهاي اين پيام بود.

وزير امور خارجه كويت در تحليل آخرين تحولات عراق گفت: ما دو احساس متضاد اميد و خوشبيني بزرگ براي آينده اين كشور و تاسف و تاثر براي قربانيان اعمال تروريستي را داريم.

وي با بيان اينكه فرزندان عراق ماه آينده ميلادي به پاي صندوقهاي راي مي روند و به روند دموكراتيك براي انتخاب دولت و پارلمان و عدم پناه بردن به سلاح راي مي دهند.

سالم الصباح در پايان تاكيد كرد: عراق جديد مي تواند حامي امنيت منطقه اي با احترام به حقوق بشر و منشورهاي بين المللي باشد و ما و ايران به عنوان كشورهاي همسايه با كمك به نيروهاي انقلابي عراق و قدرت بخشيدن به آنها در برابر ياغيان مي توانيم تلاش كنيم تا زمينه خروج هرچه سريعتر نيروهاي خارجي از عراق فراهم شود و تروريسم از عراق رخت بربندد.