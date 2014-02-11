گزینه های روی میز دشمن شکسته است/ حضور مردم بزرگترین سد در مقابل تهدیدات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مراسم راهپیمایی سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور یافته بود در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی گفت: شور، هیجان و اشتیاق مردم به نظام جمهوری اسلامی را با این حضور گسترده مردم می بینیم.

وی افزود: آمریکا که همه گزینه های روی میزش شکسته، یک گزینه جدید روی میز گذاشته که اقتدار ایران آن را احاطه کرده است.

دریادار سیاری اظهار داشت: با این اقتدار همه نگاه ها به سمت کشور ایران است و حضور مردم بزرگترین سد در مقابل تهدیدات دشمن است.