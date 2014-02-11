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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

امیر دریادار سیاری:

گزینه های روی میز دشمن شکسته است/ حضور مردم بزرگترین سد در مقابل تهدیدات دشمن است

گزینه های روی میز دشمن شکسته است/ حضور مردم بزرگترین سد در مقابل تهدیدات دشمن است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: همه گزینه های روی میز دشمن شکسته است و اقتدار ایران گزینه های روی میز دشمن را احاطه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مراسم راهپیمایی سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور یافته بود در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی گفت: شور، هیجان و اشتیاق مردم به نظام جمهوری اسلامی را با این حضور گسترده مردم می بینیم.

وی افزود: آمریکا که همه گزینه های روی میزش شکسته، یک گزینه جدید روی میز گذاشته که اقتدار ایران آن را احاطه کرده است.

دریادار سیاری اظهار داشت: با این اقتدار همه نگاه ها به سمت کشور ایران است و حضور مردم بزرگترین سد در مقابل تهدیدات دشمن است.

کد مطلب 2234138

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