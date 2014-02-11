به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن و سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات در جمع خبرنگاران درباره حضور مردم در راهپیمایی گفت: پیش بینی ما این است که مردم حضور خوبی خواهند داشت.

وی درباره اینکه این حضور پاسخی به آمریکاست که عنوان کرده همه گزینه های از جمله گزینه نظامی علیه ایران روی میز خواهد بود افزود: گزینه‌ها مردم اند که ما آن را روی میز می گذاریم.

وی درباره اینکه این حضور چه پشتوانه ای برای دولت خواهد بود ادامه داد: همواره در این انقلاب مردم پشتوانه بودند و پشتوانه دولت نیز مردم هستند، دولتها با پشتوانه مردم توانستند در زمینه احقاق حقوق خود با دست برتر عمل کنند.

این فعال سیاسی درباره حضور اصلاح طلبان پس از چند سال در راهپیمایی 22 بهمن افزود: البته حضور اصلاح طلبان همیشه در صحنه بوده است و این بعد از چند سال نیست، اصلاح طلبان همیشه حضور داشتند الان هم حضور دارند و در آینده هم حضور خواهند داشت.

عارف گفت: مردم تصمیم می گیرند گاهی به اصلاح طلبان رای بدهند و گاهی به جریان رقیب رای دهند اما همه جریانهای انقلابی در صحنه حضور دارند.

عارف در پاسخ به اینکه آیا این حضور می تواند به رفع محدودیت ها منجر شود پاسخ داد: انشاءالله این حضور به حل همه مشکلات منجر شود چه مشکلات داخلی و چه مشکلات خارجی.

عارف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین خبرها از تشکیل حزب شما چیست پاسخ داد: در حال بررسی هستیم اما هنوز به نتیجه قعطی نرسیدیم اما مطمئن باشید به محض اینکه به نتیجه قطعی برسیم همان روز نتیجه را اعلام می کنیم.

این فعال سیاسی درباره تقاضای انتشار یک روزنامه به نام خود پاسخ داد: به محض اینکه وزارت ارشاد مجوز دهد آن را در دست بررسی قرار می دهیم.

معاون اول دولت اصلاحات همچنین درباره توصیه رهبری نسبت به مسئولان و منتقدان به صبر و احترام گفت: همان طوری که رهبری فرمودند منتقدین دست از انتقاد برندارد اما انتقادات سازنده باشد و دولت هم احترام بگذارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد این راهپیمایی می تواند پشتوانه تیم هسته ای کشورمان باشد.

محمدرضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درباره شعارهای راهپیمایی امسال «من انقلابی ام» به این معناست که بعد از 35 سال ما همچنان بر ارزش ها و شعارهای خود ایستاده ایم و به آنها وفاداریم.

وی افزود: ما اعتقاد داریم تا ظهور امام زمان(عج) باید انقلابی بمانیم.

وی درباره شعار «این گزینه روی میز ما است» گفت: تکیه ما و حرکتمان بر حمایت مردمی و حضور گسترده آنها در صحنه ها است.

محمدرضا عارف هم چنین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درباره شعارهای راهپیمایی امسال «من انقلابی ام» به این معناست که بعد از 35 سال ما همچنان بر ارزش ها و شعارهای خود ایستاده ایم و به آنها وفاداریم.

وی افزود: ما اعتقاد داریم تا ظهور امام زمان(عج) باید انقلابی بمانیم.

وی درباره شعار «این گزینه روی میز ما است» گفت: تکیه ما و حرکتمان بر حمایت مردمی و حضور گسترده آنها در صحنه ها است.