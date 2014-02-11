به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در اولین حضور و سخنرانی خود در کسوت ریاست جمهوری ایران در مراسم سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز روز جشن ملی ایرانیان سراسر جهان است، امروز روز جشن همه آزادی خواهان جهان است، امروز روز پیروزی اسلام در برابر کفر جهانی است ، روز پیروزی استقلال و روز پیروزی حاکمیت ملی است.

وی با بیان اینکه 22 بهمن روز جهاد ملت، وحدت ملی وائتلاف ملی است ادامه داد: 35 سال پیش در چنین روزی مردم ایران به رهبری فقیه اندیشمند روشن ضمیر حضرت امام در برابر خفقان، در برابر دیکتاتوری، در برابر آنهایی که می خواهند کشور ایران را در سلطه نگه دارند پیروز شد.

روحانی گفت: پیروزی در 22 بهمن 57 پیروزی یک طایف، یک قشر ، یک قبلیه و یک جناح نبود بلکه پیروزی ملت ایران بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه حضرت امام حتی در زمان ورودش به ایران وارد خانه خاصی نشد خاطرنشان کرد: امام وارد جمع، حزب و جناح خاصی نشد اما در کنار شهیدان زنده و مردمی که از سراسر ایران آمده بودند قرار گرفت و حضور پیدا کرد.

وی گفت: هر وقت ما دست به دست هم دادیم، هر زمان که بحث گروه، حزب و جناح در میان نبود ملت ایران به صحنه آمد و ما پیروز شدیم، پیروزی 22 بهمن در حقیقت پیروزی وحدت و اتحاد یک ملت است.

روحانی با بیان اینکه ما بعد از پیروزی انقلاب در صحنه های دیگری نیز در کنار هم بودیم ادامه داد: در دفاع مقدس 8 ساله دست به دست هم داده و در کنار یکدیگر بودیم و در کنار یکدیگر در سنگر مقاومت در برابر متجاوزین ایستادگی کردیم و آنگاه بعد از جنگ و در زمان صلح نیز در کنار هم بودیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از جنگ همه مردم پشت سر حرکت صلح آمیز بودند افزود: امام که فرمودند همانطور در جنگ جدی هستیم در صلح هم جدی هستیم. پیروزی ما در سایه وحدت ، اتحاد و تدابیر فقیه عادل حاصل شد و نتیجه که نصرت الهی هم عامل پیروزی اصلی ما گردید.

روحانی ادامه داد: در انقلاب ما خون بر شمشیر پیروز شد، در انقلاب ما گلوله بر گلوله پیروز نشد بلکه گل بر گلوله پیروز شد.

وی افزود: می دانید امام (ره) عزیز و بزرگوار ما در شرایطی انقلاب را به پیروزی رساند که فرهنگ و ندای مردم در برابر دژخیمان پیروز شد، اسلحه نبود که پیروز شد، کلام بود که پیروز شد. نوار ضبط صوت کلام امام (ره) بود که پیروز شد. سخنرانی ها بود که ما را پیروز کرد، فرهنگ ایستادگی و مقاومت ملت ایران بود که ما را به پیروزی رساند.

رئیس جمهور گفت: ما می بینیم یک حرکت اعتدالی وحدت آفرین و پرشور و با استقامت ملت ما را در برابر نه استبداد داخلی بلکه حتی بر استعمار خارجی و استثمار خارجی پیروز کرد. می دانید انقلاب ما ابتدا حرکت علیه استبداد بود و سپس از سال 43 در ماجرای کاپیتولاسیون حرکت انقلابی ما در برابر استعمار بود.

روحانی گفت: این انقلاب هم برای این بود که رژیم کودتایی را سرنگون کند هم در پی آن بود مداخلات ناروا و نابجا و غلط آمریکا در سرزمین ایران را پایان ببخشد.

وی افزود: انقلاب ما متکی به هیچ قدرت خارجی نبود، هیچ کشوری، هیچ ابرقدرتی، هیچ قدرتی حتی در آن زمان که نظام دوقطبی در جهان بود، ما را پیروز نکرد، این ملت ما بود که با انگیزه دینی و اسلامی در برابر تحقیرها ایستاد و مقاومت کرد.

رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: رژیم کودتا به مردم ما آزادی بیان و آزادی رای نمی داد. رای مردم، نظر مردم در اداره کشور مداخله نداشت، این تحقیر بزرگی بود در برابر یک ملت تاریخ ساز و بزرگ ایران.

وی گفت: مردم در این انقلاب می خواستند اداره کشور با نظر آنها و با رای آنها باشد یعنی استقرار حاکمیت ملی در برابر رژیم استبداد.

روحانی خاطرنشان کرد: تحقیر دومی که مردم ما در برابر آن به شدت عصبانی بودند، تحقیر خارجی بود. قدرت های بزرگ و ابرقدرتها در امور داخلی این کشور مداخله می کردند، آمریکایی ها فکر می کردند سرزمین ایران و حکومت ایران از آنهاست، همه جا مداخله می کردند، در همه امور فرهنگی و اقتصادی حتی مسائل امنیتی و نظامی و در همه پادگان های ما حضور داشتند.

وی ادامه داد: انقلاب برای این بود که دست رد به سینه مداخله جویان و استعمارگران بزند. اساس انقلاب ما برای این بود که مردم تحقیر را نپذیرفته اند. آیا امکان‌پذیر است این ملت بزرگ انقلابی بعد از 35 سال بخواهد تحقیر قدرت های خارجی و یا آمریکا را بپذیرد؟

رئیس جمهور افزود: گویا آنها ملت بزرگ این سرزمین و ملت ایران را نشناخته اند. انقلاب ما برای استقرار احکام عزت آفرین و مسیر نجات بخش اسلام در این سرزمین بود.

وی با بیان اینکه رژیم گذشته دنبال دین زدایی بود، گفت: اما مردم ما در پی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بودند. امروز ما خوشحالیم که بعد از 35 سال روز به روز به اهداف بلند و آرمان های انقلاب نزدیک تر و نزدیک تر شده ایم.

رئیس قوه مجریه گفت: مردم ما در سالی که گذشت و رو به پایان آن هستیم، در خرداد امسال در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری، حماسه عظیم و بزرگی را آفریدند. پیام اصلی مردم در انتخابات 24 خرداد این بود که اولا به دنیا اعلام کنند که مردم به نظامشان که نظام جمهوری اسلامی ایران است، پایبند هستند و هر گونه اصلاح و تغییری را در مدیریت بخواهند در چارچوب مردمسالاری دینی آن را خواهند خواست و در نهایت برای مردم، تحقق اهداف نظام اسلامی اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیام دیگر مردم در 24 خرداد این بود که خواستند به دنیا بگویند ما از دولتی حمایت می کنیم که در مسیر عقلانیت و تدبیر و با مشی اعتدالی، امیدها را زنده کند، راه پیشرفت و توسعه کشور را از طریق اتکا به مردم خود، امکانات داخلی و قابلیت های داخلی و با تعامل زنده در برابر جهان و تعامل سازنده راه را ادامه خواهد داد.

روحانی گفت: دولت تدبیر و امید که برخاسته از اراده مردم است بر همین اساس شکل گرفته و یک بار دیگر این دولت با مردم عزیز پیمان می بندد که بر اهداف و آرمان های انقلاب و نظرات مردم و منویات مقام معظم رهبری، خواست ملت بزرگ، عزت، سربلندی کشور پافشاری خواهد کرد. این دولت برای تحقق این اهداف تا پای جان مقاومت و ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ادامه سخنرانی خود در مراسم جشن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اظهار داشت: امروز در 22 بهمن حدود 6 ماه از عمر دولت یازدهم می گذرد و جامعه نسبت به 6 ماه پیش آرامش و ثبات بیشتری دارد. از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز شاهد آرامش بیشتر، وحدت و انسجام بالاتری در این سرزمین شاهد هستیم.

روحانی در ادامه افزود: بازارهای اقتصادی ما در طول این 6 ماه از یک آرامش نسبی برخوردارند و صلح و آشتی بیشتر از گذشته در بین مردم دیده می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم می خواهند ما به آینده وحدت آفرین بیندیشیم، امروز در دانشگاه و مطبوعات فضای آزادانه و آرام تری نسبت به گذشته وجود دارد. مسیر تحقیقات و دانش و فناوری از دیروز بهتر است. این دولت در فکر حاکمیت قانون در سراسر این سرزمین است و با قانون گریزی مقابله می کند.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه دولت در ابتدای کار بود و تدوین بودجه نیز برای او سخت بود اما تلاش کرد که حتی یک روز هم از قانون تخلف نکند و در نیمه آذرماه بودجه را به مجلس داد.

رئیس جمهور کشورمان یادآور شد: این دولت معتقد به هماهنگی میان سه قوه و سایر ارکان نظام است و تلاش می کند تا هماهنگی مناسبی با مجلس و قوه قضائیه داشته باشد.

روحانی در ادامه اظهار داشت: همکاری مجلس و دولت در موضوع بودجه 93 نمایشی از تعامل و همکاری دو قوه بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در پی مدیریت یکپارچه در کشور است و علت اینکه برخی به نادرست استعفای برخی مسئولان دولتی و یا وجود اختلاف در میان آنان را مطرح می کنند به این خاطر است که می بینند مدیریت منسجمی در دولت وجود دارد.

وی گفت: هیچ کس فکر نکند که یک جناح می تواند درکشور حاکم شود تمام افراد و جناح ها و گروه ها باید در کشور نقش ایفا کنند.

روحانی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که دقایقی پیش به من دادند 22 بهمن امسال با سال های گذشته متفاوت است و همه گروه ها و جناح ها و تفکرهای مختلف در راهپیمایی امسال شرکت کردند که این موضوع مایه مباهات برای مسئولان و مایه یأس دشمنان است.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه انقلاب از آن همه ملت ایران است گفت: باید کاری کنیم که روز به روز وحدت و آشتی ملی بیشتر شود و باید دل ها را از کینه ها پاک کنیم و مدام به گذشته نپردازیم بلکه به فکر امروز و فردای کشورمان باشیم.

وی ادامه داد: این دولت در فکر نظام اداری سالم تر و در پی مبارزه با فساد است، من از همه مردم درخواست می کنم دولت را در راه مبارزه با فساد یاری کنند. همه قوا دست به دست هم بدهند تا بتوانیم در این خصوص موفق عمل کنیم.

روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: مگر می شود تحمل کرد یک فرد 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؛ این پول کجا رفته است؟چه کسانی اجازه دادند؟ ما باید مواظب فساد باشیم. ما در مقابل مفسدان مقابله می کنیم و نمی گذاریم پول بیت المال به جیب عده ای خاص برود.

وی در ادامه افزود: دولت به تمام وعده های انتخاباتی خود پایبند بوده و عمل می کند، حقوق شهروندی در حال تدوین نهایی است و باید مورد احترام همه باشد. همه باید از حقوق عادلانه شهروندی برخوردار باشند و دولت این مسیر خود را ادامه می دهد.

روحانی با بیان اینکه دولت به انتقادهای سازنده افتخار می کند گفت: همه ما باید به فکر انتقاد باشیم نه به فکر انتقام، همه تلاش کنیم نقد سازنده کنیم، نقد سازنه یعنی نصیحت دلسوزانه و با اخلاص، این کار کمک به دولت است. همه ما باید نقدپذیر باشیم.

وی با اشاره به اینکه همه ما ممکن است اشتباه کنیم گفت: اگر این دولت اشتباه کند با صراحت به مردم خواهد گفت و از مردم عذرخواهی می کند. عذرخواهی از مردم فخری برای دولت است.

روحانی با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور افزود: در طول این 6 ماه که دولت کار خود را آغاز کرده تورم و رشد تورم کاهش پیدا کرده و تورم از 42 درصد به 36 درصد کاهش یافته و دولت سعی می کند این مقدار را در سال آینده به 25 درصد برساند.

وی با بیان اینکه دولت در برابر رکود ایستادگی می‌کند و رونق را به اقتصاد باز می گرداند گفت: رشد منفی اقتصاد که 5.8- درصد بود را سعی می کنیم تا پایان سال به صفر برسانیم و این احتمال وجود دارد که این مقداربه 0.7- درصد برسد.

روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: دولت در زمینه های کشاورزی نسبت به خرید تضمینی محصولات، تأمین ماشین آلات و تسهیلات بانکی اقدامات خوبی انجام داده و امیدواریم سال آینده محصولات کشاورزی خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم گفت: علیرغم سرمای شدید امسال توانستیم گاز شهروندان را تأمین کنیم و مجبور شدیم 30میلیارد لیتر سوخت مایع در اختیار نیروگاه ها قرار دهیم و ان شاء الله در سال آینده مشکل گاز نخواهیم داشت.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت درخصوص تأمین داروی بیماران اظهار داشت: برای تأمین داروی بیماران صعب العلاج اقدامات مؤثری انجام داده ایم.

روحانی تصریح کرد: در زمینه اینترنت نیز باید به جوانان بگویم که منتظر اقدامات مؤثر دولت در سال آینده باشند دولت کار خود را شروع کرده و ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: سیاست دولت در مسائل خارجی سیاست اعتدال است، نه ظلم و سازش و انفعال و نه تقابل، بلکه در فکر تعامل مؤثر و سازنده از موضع برابر، همراه با عزت، حکمت و مصلحت و در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه سیاست خارجی ما هم جهانی است هم منطقه‌ای و هم دوجانبه؛ برای روابط خارجی در منطقه ارتباط با همسایگان اهمیت خاصی برای ما دارد و قدم های مؤثری در این خصوص برداشته ایم و در فکر ایجاد صلح و آرامش در منطقه هستیم.

رئیس جمهور ادامه داد: ما ذهنیت منفی که دشمنان به وجود آورده اند را باید برداریم، ما باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی که در طول این 35 سال انقلابمان به دست آمده با کمترین هزینه به خوبی حفاظت و حراست کنیم.

وی با بیان اینکه هم دنیا و مردم بدانند که مذاکره ما با گروه 1+5 بر مبنای اعلام حسن نیت و صلح طلب بودن ملت ایران است، افزود: ما خواستیم در این مذاکرات با صدای بلندتر فتوای مقام معظم رهبری را به جهانیان اعلام کنیم و بهانه های دروغ و واهی را از دست بدخواهان بگیریم و به کشورهای منطقه بگوییم ایران هراسی دروغ است.

روحانی با اشاره به اینکه ایران به فکر تجاوز به هیچ گروهی نیست، افزود: ایران 200 سال است که به هیچ کشوری حمله و تجاوز نکرده و در طول این مدت ملت ایران فقط دفاع کرده است. امروز هم اگر کسی قصد تجاوز داشته باشد ملت ایران در برابر متجاوزین خواهد ایستاد و آنها را پشیمان خواهد کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما در مذاکره با 1+5 خواستیم به جهانیان بگوییم تحریم علیه ملت ما ظالمانه، غیرقانونی و غلط بوده است، تصریح کرد: این تحریم را دنیا نمی تواند علیه ملت ایران ادامه دهد و من با صدای رسا می گویم تهدید علیه ملت ایران بی ارزش و کودکانه است چون ملت ما در طول 35 سال گذشته در برابر انواع تهدیدات دشمن ایستاده و به پیروزی رسیده است.

وی افزود: ملت ایران زبان تهدید را خلاف قانون و خلاف ادب می داند و بدخواهان بدانند هر تحریم و تهدیدی باعث مقاومت بیشتر مردم و وحدت ملی بیشتر ملت خواهد شد.

روحانی با بیان اینکه آنها که تهدید می کنند بدانند تهدید یعنی ایستادن در برابر عظمت یک تاریخ پرافتخار، ادامه داد: تهدید به معنای ایستادن در برابر ملت عظیم و بزرگی است که هرگز در برابر هیچ تجاوزی شکست نخورده اند و در آینده نیز پیروز خواهند بود.

رئیس جمهور سپس خطاب به کسانی که از گزینه نظامی حرف می زنند، گفت: با صراحت به کسانی که اعلام می کنند که روی میز آنها تهدیدی وجود دارد می گویم نیاز به عینک جدید دارند. روی هیچ میزی در جهان تهدید نظامی علیه ملت ما وجود ندارد. من با صراحت اعلام می کنم حرکت ملت ایران به سمت پیشرفت دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای دائمی خواهد بود.

وی با بیان اینکه غرب به خوبی فهمید راه تحریم، راه غلطی است ادامه داد: هر کسی دنبال تحریم باشد سرنوشت او مانند سرنوشت همه متجاوزگران تاریخ خواهد بود و اگر تحریم می توانست مردم را از طی کردن مسیر حقش منحرف کند در طول این 35 سال می توانست.

روحانی ادامه داد: همه می دانند مذاکره ما از سر عزتمندی و حکمت و در چارچوب ملی و در مسیر آرمانخواهی ملت ایران است. ما همان آرمان 22 بهمن 57 را با صدای بلند تکرار می کنیم و به همه دنیا می گوییم استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی.

رئیس جمهور سپس خطاب به کشورهای عضو گروه 1+5 گفت: به کشورهای 1+5 به صراحت می گویم مذاکرات هسته ای یک آزمایش تاریخی برای اروپا و آمریکا است و اگر مذاکرات اتمی در چارچوب قانون، حقوق ملت ایران و منافع مشترک و بر اساس احترام متقابل و همکاری باشد از طرف ملت بزرگ ایران پاسخ مثبت و مناسب خواهند شنید.

وی ادامه داد: اما اگر بخواهند شیوه‌های ناپسند و نادرست گذشته را تکرار کنند بدانند به ضرر ملت خودشان، به ضرر منطقه و به ضرر ثبات جهانی قدم گذاشته اند و روشن می شود تمامی اتهاماتی که علیه ملت ایران جاری کرده اند، نارواست.

روحانی با بیان اینکه ایران به یک مذاکرات عادلانه، سازنده و در چارچوب مقررات بین المللی مصمم است، اظهار داشت: امیدواریم چنین اراده ای را از طرف مقابل هم که در روزهای آینده این مذاکرات شروع می شود شاهد باشیم و همه دنیا بداند مردم ما از تهدید و تحریم هراسی نخواهد داشت.

رئیس جمهور افزود: ما امروز در زمینه روابط با جهان در فکر منافع خودمان، منافع منطقه و ثبات منطقه هستیم.

وی با بیان اینکه ما اولین ضربه را بر تحریم غیرقانونی وارد کردیم، ادامه داد: امروز می بینید در زمینه بیمه کشتیرانی، در زمینه بانک، ضربه اول بر تحریم ها وارد شده، در صنعت دارویی، غذایی و خودرو ضربه محکمی بر پیکره تحریم وارد شده لذا مردم ما بدانند که دولت با تمام قدرت برای شکستن تحریم های ظالمانه قدم به پیش خواهد گذاشت.

روحانی افزود: آنچه برای دولت مهم است این است که در چارچوب منافع ملی مردم، حقوق ملت و مصالح مردم عزیز حرکت کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سیاست خارجی یک رهبر، یک رئیس جمهور، یک دولت و منافع ملی واحد همه مردم مطرح است، ادامه داد: باید برخی از افراد بدانند سیاست خارجی، سیاست جناحی نیست، حزبی نیست. سیاست خارجی، در چارچوب منافع ملی ما خواهد بود.

روحانی در ادامه به اهمیت وجود وحدت در جامعه اشاره کرد و گفت: همه ما دست به دست هم دهیم و متحد باشیم و زیر پرچم دار واحد انقلاب یعنی مقام معظم رهبری حرکت کنیم که در این صورت برابر تمامی توطئه ها پیروز خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه دولت در طول 6 ماه گذشته به وعده های خود عمل کرده است، ادامه داد: ما به وعده های خود پایبند هستیم و از مردم استمداد می طلبیم و می گوییم اگر دولت موفق بوده به خاطر حضور و نظارت مردم است و ما همچنان نیاز به حمایت، حضور به همراه انسجام مردم داریم.

رئیس جمهور در پایان این مراسم گفت: همه مردم، گروه ها در صحنه باشند تا از مسیر دشوار به خوبی و با کمترین هزینه عبور کنیم. مردم عزیز ما به ایرانی بودن افتخار می کنند، به مسلمان بودن و به انقلابی بودن افتخار می کنند. انقلاب ما و کشور ما برای همیشه سربلند و پایبنده باد.