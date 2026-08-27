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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

تساوی خانگی گیتی‌پسند در حساس‌ترین دیدار هفته

تساوی خانگی گیتی‌پسند در حساس‌ترین دیدار هفته

تیم فوتسال گیتی‌پسند در هفته دوم لیگ برتر در برابر گهرزمین سیرجان به نتیجه تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند و گهرزمین سیرجان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر عصر پنجشنبه ۵ شهریور در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

در این دیدار که با استقبال عجیب و غریب هواداران همراه شد، تیم گیتی‌پسند با گل سعید احمدعباسی از حریف پیش افتاد، امیرحسین غلامی گل تساوی گهرزمین را به ثمر رساند.

نماینده اصفهان دوباره با گل شایان اکبری پیش افتاد اما این پایان کار نبود؛ گهرزمین با گل‌های حسین طیبی و حسین سبزی دبل زد؛ در نهایت اصفهانی با یک گل دیگر از سعید احمدعباسی کار را به تساوی کشاند.

با این تساوی گیتی‌پسند به عنوان مدعی قهرمانی در فصل جدید موفق به کسب پیروزی نشده است.

کد مطلب 6929804

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