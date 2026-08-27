علیرضا قاری قرآن در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه کاشان در اجرای طرحهای عمرانی اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده در نیمه نخست سال، کاشان پس از کلانشهر اصفهان، در بخش شهرستانی و همچنین در حوزه شهری و پروژههای شهرداری، رتبه دوم استان اصفهان را از نظر تعداد پروژههای عمرانی به خود اختصاص داده است.
وی ابراز کرد: در بخش پروژههایی که در نیمه دوم سال عملیات اجرایی آنها آغاز میشود نیز شهرستان کاشان پس از شهرضا در جایگاه دوم استان قرار دارد. شهرداری کاشان نیز پس از شهرداری کلانشهر اصفهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده و در حوزه دهیاریها نیز کاشان پس از نجفآباد و گلپایگان در رتبه سوم قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، توسعه پروژههای عمرانی شهری را عاملی مؤثر در تقویت ارتباط میان مردم و مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: شهرداریها امروز یکی از حلقههای اصلی ارتباط مردم با نظام هستند و اجرای پروژههای ملموس و مورد نیاز شهروندان میتواند در افزایش امید اجتماعی و ترغیب مردم به بهرهگیری بهتر از خدمات مؤثر باشد.
وی در ادامه به یکی از مهمترین چالشهای منطقه کاشان اشاره کرد و افزود: تأمین منابع آبی از دغدغههای جدی در اجرای پروژههای منطقه است و در کنار طرحهای مهم زیرساختی همچون پروژههای انتقال آب و تأمین منابع جدید، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع موجود نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
قاری قرآن استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت مصرف آب را از الزامات شهرهای کویری عنوان کرد و گفت: توسعه روشهای نوین آبیاری در فضای سبز شهری از اقدامات مهمی است که شهرداریها، بهویژه در مناطق کویری، باید با جدیت دنبال کنند.
وی همچنین با اشاره به بازنگری طرح جامع شهر کاشان اظهار کرد: این طرح میتواند مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی درباره موضوعات مختلف شهری قرار گیرد؛ از جمله نحوه جمعیتپذیری، ظرفیتهای مسکن و سایر مؤلفههای مؤثر بر آینده شهر.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بازنگری و بهروزرسانی طرح جامع، فرصت مناسبی برای ترسیم مسیر توسعه آینده کاشان و اتخاذ تصمیمهای دقیقتر درباره نیازهای زیرساختی و جمعیتی این شهر فراهم میکند.
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