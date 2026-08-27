مشارکت ۴ میلیارد تومانی اصناف کاشان در پشتیبانی از کشور و جبهه مقاومت

سرهنگ پاسدار روحالله شریفزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصناف و بازاریان شهرستان کاشان همواره در عرصههای مختلف دفاع از انقلاب اسلامی و پشتیبانی از کشور حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند و در سالهای اخیر نیز با تکیه بر روحیه ایثار، جهاد و مسئولیت اجتماعی، نقش مهمی در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و دفاعی ایفا کردهاند.
وی ابراز کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه رمضان و عملیات نصر، اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف شهرستان، معتمدان و خیران بازار با حضوری مسئولانه و جهادی، بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از کشور به میدان آوردند و در این عرصه نقش مؤثری داشتند.
فرمانده حوزه بسیج اصناف و بازاریان کاشان با اشاره به اقدامات مومنانه اصناف کاشان تصریح کرد: طی یک سال اخیر بیش از ۴ میلیارد تومان کمک مومنانه از سوی اصناف شهرستان جمعآوری و ارائه شده است که این حمایتها شامل کمکهای نقدی، اقلام و کالاهای مورد نیاز و سایر پشتیبانیها در راستای حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از کشور بوده است.
وی یکی دیگر از اقدامات این مجموعه را برگزاری دورههای آموزشی فقه بازار عنوان کرد و گفت: این دورهها بهصورت دو هفته یکبار برای متقاضیان دریافت پروانه کسب برگزار میشود و تاکنون بیش از چهار هزار نفر از این آموزشها بهرهمند شدهاند.
سرهنگ شریف زاده ادامه داد: بسیج اصناف با حضور و مشارکت در کمیسیون نظارت، کمیته تطبیق، تنظیم بازار، اقدامات مشترک، امنیت غذایی، کارگروه آرد و نان و کمیته ساماندهی لباس مدارس، در ساماندهی امور صنفی و ارتقای خدمترسانی به مردم نقشآفرینی کرده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی بسیجیان، معتمدان، خیران، اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف و عموم بازاریان و اصناف شهرستان کاشان، اظهار کرد: این اقدامات حاصل همراهی و تلاش مخلصانه مجموعه اصناف و بازاریان است و حوزه بسیج اصناف و بازاریان کاشان بر تداوم این مسیر و تقویت نقش اصناف در عرصههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد.
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