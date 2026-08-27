مسمومیت ۶ زن در سالن زیبایی اصفهان؛واژگونی رانا ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴:۱۱ امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه در یکی از سالن‌های زیبایی واقع در محدوده چهارراه نظر اصفهان به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: در پی این حادثه، یک تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، شش زن ۱۹ تا ۵۴ ساله را که دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند، مورد بررسی و اقدامات درمانی قرار دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی لازم، به صورت سرپایی درمان شدند و توصیه‌های لازم برای مراجعه به مرکز درمانی نیز به آنان ارائه شد.

عابدی با اشاره به علت این حادثه گفت: روشن بودن مولد بنزینی برق در فضای بسته و فاقد تهویه مناسب موجب انتشار گاز مونوکسیدکربن و مسمومیت افراد حاضر در محل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: موتورهای برق و سایر وسایل مولد دود و گازهای آلاینده نباید در محیط‌های بسته و فاقد تهویه مناسب روشن شوند، چراکه انتشار گاز مونوکسیدکربن می‌تواند بدون ایجاد هشدار قابل مشاهده یا بوی مشخص، موجب مسمومیت افراد شود.

واژگونی رانا در محور گلپایگان پنج مصدوم برجا گذاشت

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین از مصدوم شدن پنج نفر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی رانا در محور مواصلاتی گلپایگان خبر داد.

عابدی گفت: این حادثه ساعت ۱۱:۳۳ امروز در مسیر بعد از دوراهی لایبید به سمت گلپایگان رخ داد و در پی اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل دو مرد، دو زن و یک پسربچه سه ساله مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان منتقل شدند.

به گفته سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان، این حادثه فوتی نداشته است.

عابدی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و مولدهای برق و همچنین رعایت مقررات رانندگی، از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند.