روایت ذوالنور از دلایل عدم شفاف سازی توافق هسته ای/ نباید روی منتقدان مُهر "بیسوادی" زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در مراسم راهپیمایی 22بهمن در سخنانی با اشاره به اینکه خدا را شاکریم که به کوری چشم دشمنان انقلاب اسلامی امروز ایران اسلامی شاهد سیل خروشان امت خداجو و سلحشور بود، اظهار داشت: امروز مردم لرستان در کنار مسئولین، نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار، خانواده شهدا و ... در صحنه دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران نه تنها گزینه های روی میز سران استکبار را پایمال و لگدمال کردند بلکه پیام عظیم و پر محتوای خود را به گوش جهانیان رساندند، تصریح کرد: امروز با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب همچنان شاهد حضور پرشور ملت ایران در دفاع از انقلاب و آرمانهای آن بودیم.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: در هیچ جای دنیا چنین انقلابی وجود ندارد که بعد از سه دهه همچنان جشن تولد آن با حضور همه اقشار جامعه برگزار شود.

انقلاب اسلامی ایران حالت دوقطبی حاکم بر جهان را باطل کرد

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایرانی در شرایطی به وقوع پیوست که دنیا دوقطبی بود، یادآور شد: در آن زمان یک بخش جهان زیر سیطره و یوغ استکبار بود با محوریت سرمایه داری و امپریالیسم و بخش دیگر جهان زیر سیطره ابر قدرت شرق با محوریت اتحاد جماهیر شوروی و با ایده کمونیسم و ماتریالیست بود.

وی با تاکید بر اینکه زمانیکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید در هیچ جای دنیا حکومت ها طعم استقلال را نچشیده بودند، افزود: انقلاب اسلامی ایران حالت دوقطبی حاکم بر جهان را باطل کرد و با پیروزی انقلاب، مردمی که سختی را چشیده بودند و وابستگی و سرسپردگی مسئولین خود را شاهد بودند فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جریان کاپیتولاسیون در ایران اظهار داشت: بر اساس این قانون همه اتباع بیگانه در ایران از مصونیت قضایی برخوردار بودند و هر جرمی که مرتکب می شدند دستگاه امنیتی و قضایی ایران نمی توانست آنها را محکوم کند و حق برخورد با آنها را نداشت.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه بر اساس این قانون اگر یک آشپز آمریکایی شاه ایران را می کشت دستگاه قضایی ایران حق برخورد با او را نداشت، ادامه داد: همچنین در دوران پیش از انقلاب شاهد بودیم که در ابعاد مختلف با مظاهر دینی مردم مقابله شد که یک نمونه آن جریان کشف حجاب بود.

وی با اشاره به اینکه در جریان کشف حجاب اگر زن مسلمانی مقاومت می کرد چادر او را روی سرش به آتش می کشیدند، افزود: همه ی این تیرگی ها به برکت هزارن شهید دوران انقلاب اسلامی و با طلوع خورشید نورانی امام خمینی (ره) از بین رفت.

اقرار سران استکبار به قدرت و اقتدار ایران در منطقه

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان به خصوص آمریکا از هر راه و روشی برای مقابله با انقلاب و سیل خروشان مردم استفاده کردند، یادآور شد: گروهک های ملحد و مزدور را به جان مردم انداختند که در این راستا مردم 16 هزار و 800 شهید ترور را تقدیم انقلاب کردند.

حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان ما را بایکوت سیاسی کردند و در شرایط تحریم قرار دادند، گفت: در آن زمان 124 رادیو با 12 زبان زنده دنیا علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران تبلیغ می کردند.

وی همچنین با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی برای از بین بردن انقلاب جنگ ناخواسته و نابرابر را به طول هشت سال بر ملت ایران تحمیل کردند، اظهار داشت: ولی مقاومت ملت ایران به گونه ای بود که امروز سران آمریکا اقرار می کنند اگر بخواهند صلح را در خاورمیانه برقرار کنند باید یک طرف این معادله ایران اسلامی باشد.

هیچکدام از پایگاههای آمریکا از دست موشک های دور برد ایران در امان نیست

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تلاش علمی جوانان ایران اسلامی دنیا را به تحیر وادار کرده است، افزود: امروز ایران اسلامی در بین 11 کشور دارای توان غنی سازی و هشتمین کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته ای است.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه تا دیروز ما محتاج سلاح هایی همچون "ژ 3" و "کلاشینکف" و ... بودیم، اظهار داشت: امروز جنگنده های سخت و موشک های دور برد ملت ایران خواب را از چشم دشمنان گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز ایران در زمینه هوا و فضا به قدرت بازدارندگی رسیده است، اظهار داشت: امروز آمریکا 36 پایگاه در منطقه دارد که هیچکدام از دست موشک های دور برد ایران در امان نیستند.

کاغذ گزینه نظامی آمریکا علیه ایران را موریانه خورده است

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بیش از 30 سال است که آمریکا ما را تهدید به گزینه نظامی می کند، اظهار داشت: کاغذ گزینه نظامی آمریکا علیه ایران را موریانه خورده است اما همچنان آنها جرات نمی کنند به ایران تعرض کنند.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه اگر امریکا بخواهد بخت بد خود را امتحان کند هنوز گرد و غبار موشک آنها روی زمین ایران نخوابیده باشد، گرد و غبار موشک های ما در قلب تلاویو به هوا می رود، تصریح کرد: اگر تا کنون آمریکا کاری نکرده است به علت این است که نمی تواند آن را انجام دهد.

پیام های راهپیمایی ملت ایران

وی با اشاره به اینکه پیام راهپیمایی پرشکوه ملت ایران در روز 22 بهمن به چند گروه است، اظهار داشت: اولین پیام ملت ایران به رهبر معظم انقلاب اسلامی است و مردم آمده اند تا بگویند کوفه و کربلا دیگر تکرار نخواهد شد.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران در لبیک به فرمان رهبر فرزانه انقلاب و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی به صحنه آمده اند، تصریح کرد: مردم امروز خطاب به رهبر فرزانه انقلاب گفتند که "از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن".

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه گروه دومی که مخاطب امروز ملت ایران در راهپیمایی پرشکوه 22بهمن بود مسئولین دولتی بودند، گفت: دولتمردان با این حضور دیگر احساس ضعف نخواهند کرد و پای میز مذاکره به دشمن امتیاز نمی دهند.

مسئولان مذاکره کننده نباید به فکر قربانی کردن مصالح مردم باشند

وی با تاکید بر اینکه خواسته مردم این است که مسئولین پای میز مذاکره با قوت قلب حرف بزنند و زبان آنها زبان خواهش نباشد، ادامه داد: مسئولان مذاکره کننده نباید به فکر قربانی کردن مصالح مردم باشند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اگر آمریکایی ها در مذاکرات یک حرف می زنند دیپلمات های ما نیز باید با قدرت حرف بزنند، افزود: غرور ملی ما نباید مخدوش شود.

حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اینکه نباید نسبت به موضوع هسته ای با ابهام برخورد شود، اظهار داشت: مردم نگران هستند و اگر نقادان خواستار شفاف سازی هستند نباید فورا مهر بی سوادی و کم سوادی را بر آنان زد.

وی با بیان اینکه مردم ایران پای انقلاب اسلامی ایران و آرمان های آن ایستاده اند و حق دارند که نگران باشند، تصریح کرد: چرا آمریکا و انگلیس باید از جریان مذاکرات خبر داشته باشند ولی روسای کمیسیون های ما از آن مطلع نباشند.

دو احتمال در زمینه علت عدم شفاف سازی در مورد توافق هسته ای

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تنها دو احتمال برای عدم شفاف سازی در رابطه با موضوع هسته است، اظهار داشت: احتمال اول این است که دشمنان و آمریکا توبه کرده اند و اسرائیلی ها "خط امامی" شده اند! و می گویند فقط سر و صدا نکنید مبادا آبروی ما برود که همه ما می دانیم اینگونه نیست.

حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: احتمال دوم این است که پشت پرده جریان اقدام مشترک ممکن است چیزی باشد که اگر افشا شود مردم را به خیابان ها می کشاند.

وی با اشاره به اینکه از کی مردم ایران نامحرم شده اند، گفت: مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده است و مسئولان باید مردم را در جریان همه اتفاقات بگذارند.

مردم نمی خواهند به خاطر چهار قِران پول نفت همه ی آرمان های خود را زیر پا بگذارند

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نمی خواهند به خاطر چهار قران پول نفت همه ی آرمان های خود را زیر پا بگذارند، افزود: مسئولان برای اینکه بتوانند این پشتوانه عظیم ملت ایران را داشته باشند باید مردم را محرم خود بدانند.

حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اینکه گروه سومی که مخاطب امروز مردم در راهپیمایی 22 بهمن بودند دشمنان انقلاب اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: امروز در خرم آباد انتهای جمعیت دیده نمی شد و تا جایی که چشم کار می کرد مردم غیور خرم آباد حضور پیدا کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان باید بدانند هرچه فشار را بر ملت ایران بیشتر کردند مردم نیز حضور بیشتری در صحنه دفاع از انقلاب داشتند افزود: این مردم از نسل خون و ایثار هستند و همیشه مدافع انقلاب و نظام خواهند بود.

دعای مجروح لرستانی برای امام(ره)

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در عملیات بیت المقدس شاهد بودم که یک رزمنده لرستانی در حالیکه یک گلوله ضد هوایی به شکمش اصابت کرده بود با زبان محلی خود برای امام دعا می کرد، بیان داشت: مردم اینگونه پای امام و رهبری و انقلاب ایستاده اند.

حجت الاسلام ذوالنور با تاکید بر اینکه ولایت و رهبری رمز حضور مردم در صحنه است و همین امر نقشه های دشمنان را نقش برآب کرده است، اظهار داشت: دشمنان اهمیت این امر را واقف هستند و سعی می کنند در هر حادثه ای سینه ی ولایت را سیبل قرار دهند که با هوشیاری مردم ولایتمدار هیچگاه موفق نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مردم به حول قوه الهی پای آرمان های انقلاب ایستاده اند که یک نمونه آن حضور جمعیت پرشکوه مردم در راهپیمایی امروز بود، افزود: آفرین بر مردم غیور لرستان که مثل همیشه حضور پرشکوه خود را رقم زدند و غیور مردی را به رخ دنیا کشیدند.