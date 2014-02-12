اجرای قطعاتی از باخ در تالار رودکی/ استعدادهای درخشان فقط یک عنوان نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوژن معروفی نوازنده جوان ابوا با اعلام این خبر افزود: در این کنسرت که 27 بهمن ماه در تالار رودکی اجرا می شود قطعاتی از دوران باروك و رمانتيك و قطعهاي از باخ كه براي ساز ابوا تنظيم شده اجرا خواهدشد.
وی افزود: وجود بخشهايي مثل استعدادهاي درخشان ميتواند در جشنواره موثر باشد چرا که برگزاري كنسرت در شرايط عادي روند سخت و پيچيدهاي دارد و جشنواره شرايط اجرا را راحتتر فراهم ميكند. البته با توجه به اینکه نوازندههای معدودی در ايران چنین سازهایی مینوازند، بد نيست وركشاپهايي ترتيب داده شود تا انگيزهاي براي گروههاي شركتكننده ايجاد شود.
اين هنرمند همچنين پيشنهاد داد كه استعدادهاي درخشان تنها يك عنوان در جشنواره موسيقي فجر نباشد و مسوولان براي هنرمندان اين بخش امكاناتي را فراهم كنند.
بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار میشود.
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