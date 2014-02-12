مستندی با محور سخنان همسران خلبانان شهید ارتش ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فارسی درباره این اثر گفت: در این مجموعه به کارگردانی فاطمه سادات محمود پور به گفتگو با همسران شهدای خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌ایم. معمولا در آثاری این گونه این زنان صرفا به بیان خاطرات از همسران خود می‌پردازند اما در واقع محور و سوژه اصلی شهید است اما ما در این مجموعه با رویکردی متفاوت به این افراد پرداخته‌ایم به این معنی که عمده روایت از زمان شهادت تا به امروز است و افراد مصاحبه شونده از ازدواج، چگونگی اداره زندگی بعد از شهادت همسر، نحوه تربیت فرزندان، مشکلات موجود در این مسیر و.. سخن می‌گویند.

وی تصریح کرد: در این مستند ما در سفرهایی جداگانه این زنان موفق را در سفرهایی به محل زادگاه خود، پایگاه‌هایی که در آنها زندگی کرده‌اند، محل کار همسران و مکان‌های مختلفی که مدنظر خود آنها بوده است همراهی کرده‌ایم و روایت‌های آنان در این لوکیشن‌ها شکل گرفته است.

این تهیه‌کننده اذعان کرد: تمام پایگاه‌های نظامی کشور اعم از تهران، اصفهان، بوشهر، دزفول و... از لوکیشن‌های اصلی این مجموعه بوده‌اند.

فارسی در ادامه گفت: همسران شهیدان بابایی، فکوری، کرم، وکیلی و... از جمله کسانی هستند که در این مجموعه مستند به آنها پرداخته شده است.

«بعد از تو» در 13 قسمت 27 دقیقه‌ای تهیه شده و مهرداد اصفهان پور به عنوان مدیر تصویربرداری، عباس گنجی به عنوان مدیر تولید و علی خلیلی به عنوان صدابردار در ساخت این اثر همکاری داشته‌اند.

«بعد از تو» در گروه سریال‌های مرکز سیمافیلم تهیه شده است.