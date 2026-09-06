زمان اعزام تیم ملی امید به ناگویا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی امید ایران برای اعزام به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از صبح فردا دوشنبه ۱۶ شهریورماه در هتل المپیک برگزار می شود.

از این رو بازیکنان حاضر در لیست نهایی حسین عبدی باید ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه خود را به کادرفنی و اجرایی معرفی کنند.

همچنین بازیکنان تیم‌هایی که روز دوشنبه درگیر برگزاری بازی های هفته ششم لیگ برتر فصل جاری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ هستند، ملزمند با اتمام مسابقات خود وارد اردو شوند تا کاروان تیم ملی امید در روز هفدهم شهریورماه راهی ژاپن شوند.

شایان ذکر است لیست تیم ملی امید به شرح زیر است:

محمد خلیفه، ادیب زارعی، آرمین عباسی، امین حزباوی، مسعود محبی، دانیال ایری، یاسین جرجانی، فرزین معامله گری، سهیل صحرایی، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی نیا، قاسم لطیفی، پوریا لطیفی فر، مبین دهقان، یوسف مزرعه، عباس کهریزی، اسماعیل قلی زاده، امیرحسین حسین زاده، مهدی جعفری، سعید سحرخیزان، رضا غندی پور، کسری طاهری و پوریا شهرآبادی.

تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی می کند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا 2026:

* ایران - امارات ؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) ؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - کره شمالی ؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی ؛ ورزشگاه WAVE KARIYA