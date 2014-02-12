به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صانعی‌مقدم رئیس انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند در نشستی که صبح امروز 23 بهمن‌ماه با حضور فخرالدین سیدی عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند و پدرام اکبری یکی از اعضای کارگروه نمایش فیلم‌های مستند در خانه سینما برگزار شد درباره نحوه حضور مخاطبان برای دیدن مستندهای برتر «سینما حقیقت» گفت: برای نخستین بار است که هفته فیلم های برتر جشنواره سینما حقیقت را در تالار سیف الله داد خانه سینما برگزار می کنیم.

وی در ادامه افزود: نمایش مستندهای برتر هفتمین جشنواره سینمای مستند «سینماحقیقت» از تاریخ 26 بهمن تا 2 اسفندماه در سه سانس ساعت 10، 14 و 17 آغاز می شود و قرار است در دو سانس نخست نمایش، فیلم‌های مستند ایرانی نمایش داده شود و در سانس عصر فیلم های خوب مستند خارجی نمایش داده شود.

به گفته وی، مجموع این نمایش‌ها برای عموم آزاد و رایگان است.

پدرام اکبری از اعضای کارگروه نمایش فیلم های مستند در خانه سینما در ادامه این نشست با اشاره به تعداد فیلم های حاضر در این نمایش گفت: سی و دو فیلم در جدول نمایش فیلم ها وجود دارد که درصد زیادی از این تعداد مستندهای بلند سینمایی هستند و درصدی به مستندهای 60 دقیقه ای و نمیه بلند اختصاص دارد و مابقی مستندهای کوتاه زیر سی دقیقه هستند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه به دلیل رشد کیفی و کمی سینمای مستند در ایران، در چند سال اخیر با ساخت فیلم های خوبی در حوزه های مختلف سینمای مستند مواجه بوده ایم، اما سعی کردیم مبنای انتخاب ها را بر فیلم هایی بگذاریم که پژوهش های خوبی دارند. مقوله پژوهش در سینمای مستند بسیار مهم است و اساس پردازش و کارگردانی خوب اثر را فراهم می کند از همین رو کوشیدیم فیلم هایی را انتخاب کنیم که نماینده این ویژگی ها باشد. در واقع فرصتی فراهم شده تا مخاطب با سینمای مستند آشتی و آشنایی بیشتری پیدا کند.

صانعی‌مقدم رئیس انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند در ادامه این نشست با اشاره به دلایل نمایش آثار گفت: انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند رسالتی بر خود برای گسترده تر کردن نمایش فیلم های مستند قائل است زیرا سینمای مستند می تواند و البته باید به اکران و نمایش عموم درآید.

فخرالدین سیدی عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند نیز متذکر شد: در واقع هدف بلندمدت انجمن این است که نمایش آثار را از فضای محفلی خارج کند و به دست مردم برساند.

صانعی مقدم در پاسخ به اینکه چرا اکران عمومی برای این مستندها درنظر گرفته نمی شود گفت: برای اکران سینمای مستند در سینماهای ایران دورخیزهایی داشته‌ایم اما باید این دورخیزها ضمانت اجرایی هم داشته باشند. ما از ترکیب هیات بازبینی سینمای مستند در دوره جدید راضی نیستیم و متاسفانه مشکلات گذشته همچنان به قوت خود باقی است.

وی افزود: در این دوره با شورایی مواجه هستیم که انتظار داریم افراد حاضر در این شورا نمایندگانی از صنوف مختلف سینمای مستند، انجمن سینمای جوان، انیمیشن و ...باشد، اما چنین نیست و متاسفانه جز یک نماینده در بخش تشکیلات ویدبویی باقی افراد متعلق به نسل فیلمسازان ورشکسته سینمای بلند در اکران هستند.

صانعی‌مقدم در پایان عنوان کرد:‌ هنگام نمایش فیلم مستند «سپیده دمی که بوی لیمو می داد» به کارگردانی آزاده بی‌زار گیتی قرار است از محمدرضا درویشی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی تقدیر به عمل آید.