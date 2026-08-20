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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در دیر افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد

۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در دیر افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد

بوشهر- فرماندار دیّر هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تشریح دستاوردها دانست و گفت: در این هفته بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست «کاروان خدمت و میز ارتباطات مردمی» در روستای سرمستان، در سخنانی مبسوط به بررسی دستاوردهای دولت چهاردهم پرداخت و از برنامه‌های آتی در جهت رفع مشکلات مردم سخن گفت.

فرماندار دیّر هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تشریح دستاوردهای دولت دانست و افزود: در این هفته بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در دیر افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد

وی یاد آورشد: هفته دولت فرصتی است تا مسولان در کنار مردم پیگیر مشکلات مردم باشند .

سجادی بیان کرد: در شهرستان دیر در دو سال از،عمر دولت پنج هزار مگابات انرژی،خورشیدی،وارد مدار شده است و اگر تحریم اقتصادی نبودیم قطعا میزبان برق خورشیدی در این شهرستان پیشتاز بودیم.

فرماندار دیر با بیان اینکه در شهرستان دیر و یخش آبدان ودر روستای سرمستان هفت مگاوات برق خورشیدی،وارد مدار شده است افزود: عملیات ۱۸ مگاوات دیگر هم در هفته دولت و دهه فجر در دستور کار قرار کرفته است.

۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در دیر افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد

فرماندار دیر خاطرنشان کرد :همه مدیران شهرستان در کنار مردم خواهند بود.

از برنامه های فرماندار دیر غباررویی و عطر افشانی مزار شهیده سمنبر عالی پور و همچنین بازدید از کارگاه صنایع دستی بود.

۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در دیر افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد

همچنین با حضور فرماندار ،بخشدارآبدان و رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر ، سه سند ثبتی که یکی از مشکلات اصلی مردم روستای سرمستان بود اهدا شد و فرماندار دیر در خصوص ثبت زمین دراین روستا پیگیر بودند که به سرانجام رسید و سند اهدا شد.

کد مطلب 6922379

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