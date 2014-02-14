الهام غفوری تهیه کننده «پایتخت 3» درباره آخرین وضعیت این سریال به خبرنگار مهر گفت: اخیر گروه فرادید که چند اثر سینمایی از جمله «خط ویژه» را در جشنواره داشته‌اند، تصاویر هلی شات پایتخت را ضبط کردند. همچنین جلوه‌های ویژه‌ای داشتیم که باید در شیرگاه مازندران تصویربرداری می‌شد و خدارا شکر با تدابیری که اندیشه شد و با حضور اورژانس و آتش نشانی بدون هیچ مشکلی این بخش ها را ضبط کردیم.

این تهیه کننده با اشاره به روزهایی که استان مازندران درگیر بارندگی برف شده بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه آنتن نوروزی داشتیم، مجبور بودیم سرمای 12 درجه زیر صفر استان مازندارن و با بی آبی و بی گازی را در کنار هم وطنان شمالی تحمل کنیم و کار را ادامه دهیم و ضبط «پایتخت» در سرمای 12 درجه زیر صفر هم ادامه داشت.

وی از آماده شدن قسمت هفتم سریال خبر داد و یادآور شد: پیش تولید بخش‌های تصویربرداری مربوط به تهران آغاز شده است و اکنون در حال بازدید از لوکیشن‌ها هستیم تا این هفته ضبط بخش تهران را آغاز کنیم.

پیش از این غفوری در گفتگویی که اوایل بهمن با مهر داشت، به حضور مسئول جلوه های ویژه پیشنهادی زنده یاد جواد شریفی راد در سریال اشاره کرده و از تصویربرداری هوایی آن خبر داده بود.

در خلاصه داستان سری سوم «پایتخت» آمده است: در شب عروسی ارسطو، حادثه‎ای روی می‎دهد که باعث می‌شود نقی که از چند ماه قبل بیکار است، پریشان و افسرده شود. او با تشویق خانواده به ورزش کشتی که در جوانی به آن مشغول بوده روی می‌آورد و پا در مسابقات کشتی پیشکسوتان می‎گذارد، اما ماجرایی در خلال کشتی پیش می‌آید که نقی و خانواده‎اش را وارد ماجراهایی تازه تر می‌کند.

محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، سارا و نیکا فوقانی اصل و علیرضا خمسه بازیگران اصلی این سریال هستند.

همچنین هنرمندانی چون مهران احمدی، نسرین نصرتی، هومن حاجی عبدالهی و جمعی از بازیگران تئاتر به عنوان بازیگران مهمان در این اثر حاضر شده اند.

از جمله عوامل «پایتخت» می‌توان به سرپرست نویسندگان محسن تنابنده، نویسندگان خشایار الوند، حسن وارسته، مجری طرح علیرضا نجف‌زاده، مدیر تصویربرداری امیر معقولی، گروه تصویر رسول امامی، سید میلاد ملکوتی، سیامک کوثر مدار، میلاد مهرانی، تصاویر هلی شات شهروز کیایی، طراح گریم مجید اسکندری، اجرای گریم ثمینه محمد طاهری، مرتضی کهزادی، مصطفی کهزادی، جمال الدین بیات، مدیر صدابرداری امیر پرتو زاده، دستیاران صدا مهدی رحیم زاده، امیر فیاضی، طراح صحنه و لباس آرزو غفوری، دستیار اول صحنه جواد فاضلی، گروه صحنه و لباس وحید جعفری، احمد عبدالهی، رضا برزگر، ساره جوانمرد، مدیر برنامه ریزی علی صابری، دستیار اول کارگردان صالح غربی جوان، برنامه ریز سید جواد حسینی، تدوین خشایار موحدیان، صداگذاری مهرداد جلوخانی، آهنگساز آریا عظیمی نژاد، جلوه‌های بصری علی تصدیقی، دستیار دوم کارگردان امیر نصیری، منشی صحنه محمد گلفشان، تصویربردار پشت صحنه علی حمد خدا، جانشین تولید محمود اتحادی، عکاس نادر فوقانی، مشاور رسانه ای مجتبی احمدی، دستیار یک تدارکات ابوالفضل لطفی، دستیار تدارکات نیما فکوری، خدمات امید داریمی، سینه موبیل، ایمان وردی احمدی، وحید بیگلری، حمل و نقل آرش نوروزی، حمید رضا قریشی، رضا خالقی، فرزاد شعبانی مقدم اشاره کرد.