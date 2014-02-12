طرح تقسیم یمن به 6 منطقه فدرال در راستای اهداف عربستان است/ تأثیر طرح بر منافع ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که یمن از مشکلات بی شمار رنج می برد تصمیمات مسئولان این کشور در تقسیم آن به 6 منطقه فدرالی سئوالات زیادی درباره اهداف آن و نقش سعودی ها مطرح کرده است. این تقسیم بندی در حالی صورت گرفته که همه ساکنان یمن از حق خودمختاری و تسلط بر تنگه باب المندب برخوردار شده اند در حالی که شیعیان حوثی یمن هیچ گونه حقی در این تقسیم بندی ندارند و در طرح ارائه شده کاملا نادیده گرفته شده اند.

نادیده گرفتن حقوق بخشی از مردم این کشور می تواند تبعات زیادی برای این کشور در پی داشته باشد که پروفسور نادر انتصار رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری مهر به بخشی از این نکات اشاره کردند

انتصار در بیان علت تصمیم اتخاذ شده به خبرنگار مهر اینگونه گفت: سیاست های یمن مدت هاست که تحت تاثیر اختلافات قومی و قبیله ای و منطقه ای بوده است که این امر موجب افزایش بی ثباتی و کاهش انسجام و وحدت ملی در یمن شده است. فرض ها بر این بود که متمرکز کردن قدرت در این کشور بتواند به این اختلافات پایان دهد اما این کار نتیجه عکس برجای گذاشت و موجب درگیری ها و اختلافات بیشتر در این کشور شد.

وی در ادامه افزود: طرح جدید ارائه شده که یمن را به 6 ایالت تقسیم می کند در تئوری و نظر قصد دارد اختلافات در این کشور را کاهش دهد اما در عمل با شکل موجود فعلی آن موجب افزایش اختلافات و شکاف در یمن خواهد شد.

این استاد دانشگاه در بیان علت اینکه چرا طرح فعلی موجب افزایش اختلافات خواهد شد تصریح کرد: تمامی گروه های درگیر در جنگ داخلی یمن با طرح ایالتی شدن این کشور موافقت نکرده اند بطور مثال جنبش انصارالله که وابسته به شیعیان حوثی و شیعیان زیدی این کشور است هنوز با این طرح موافقت نکرده اند. و همینطور ناصر النوبه بنیانگذار جنبش یمن جنوبی اعلام کرده این طرح را قبول ندارد و به مبارزات خود برای تشکیل یمن جنوبی ادامه خواهد داد.

انتصار در خصوص نقش احتمالی عربستان در تهیه طرح تقسیم یمن به 6 ایالت فدرالی و اهداف احتمالی سعودی ها از این کار گفت: عربستان سعودی هم مدتی است که در تلاش است این کشور را تبدیل به کشوری کند که تحت نفوذش باشد و ارائه چنین طرحی می تواند به افزایش نفوذ عربستان در یمن کمک کند.

وی در ادامه گفت: آخرین نکته ای که یادآور می شوم هرچند که همه نکات نیست این است که حق حوثی ها بر منطقه استراتژیک باب المندب در این طرح به رسمیت شناخته نشده است امری که به نفع عربستان است عربستانی که از شیعیان بیزار است. به نظر می رسد در تهیه این طرح عربستان که از نفوذ ایران بر حوثی های این بخش آگاه است نقش داشته است.

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گفتگو از پیمان یزدانی