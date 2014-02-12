چهار مرکز دیگر برای عرضه سبد کالا در آبادان پیش بینی شد

یعقوب ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در زمان حاضر در سه فروشگاه رفاه، فرهنگیان و اتکا سبد کالا به شهروندان عرضه می شود، افزود: یک فروشگاه نیز در شهر مرزی اروندکنار پیش بینی شد که پس از تحویل اجناس توسط مسئول این فروشگاه کار عرضه سبد کالا در این شهر نیز در حال انجام است.



وی با اشاره به ازدحام مردمی در پشت درهای این فروشگاه ها اظهار کرد: افزایش تعداد فروشگاه های عرضه سبد کالا در راستای کاهش ازدحام و سهولت در دریافت سبد کالا توسط شهروندان انجام شده است.



به گفته وی در زمان حاضر چهار عامل یاد شده که در خیابان پرویزی، دو مورد در میدان طیب و کوی قدس پیش بینی شده اند؛ به منظور عقد قرار داد و اتصال دستگاه های کارت خوان فروشگاه هایشان به سامانه تهران به مرکز استان رفته اند.



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان با اشاره به اینکه سبدهای کالای پیش بینی شده برای شهروندان به طور حتم تامین و در اختیار مشمولان طرح قرار می گیرد، تصریح کرد: در زمان حاضر جمعی از شهروندان این سبدها را دریافت کرده اند و مابقی نیز در حال انجام است.



ایزدپناه یادآور شد: کار توزیع سبد کالا تا اتمام تحویل به تمامی مشمولان ادامه خواهد داشت به همین دلیل از شهروندان می خواهیم که از ازدحام در پشت فروشگاه ها خودداری کنند.



وی سبد کالا را شامل یک کیسه 10 کیلویی برنج، دو بطری روغن مایع، یک شانه تخم مرغ، چهار کیلوگرم مرغ و دو قالب پنیر 400 گرمی عنوان کرد و گفت: شهروندان مشمول این طرح می توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک دارای حساب یارانه برای دریافت سبد کالای خود به فروشگاه های یادشده مراجعه کنند.