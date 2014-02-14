جزییات نرخ حمل و نقل عمومی در سال 93+جدول

به گزارش خبرنگار مهر،یکشنبه پیش در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی به طور میانگین 20 در صد افزایش یافت اما خبری از جزییات این مصوبه شورا منتشر نشد . اعضای شورای شهر چهارم برای دوری از حاشیه های افزایش قیمت ها وبازی رسانه ای اصرار مدیران شهری به افزایش قیمت کرایه تاکسی و اتوبوس و مترو و مخالفت دولتمردان تصمیم گرفتند این بار تا تایید نهایی فرمانداری سکوت کنند .
مصوبه قیمت کرایه تاکسی و اتوبوس و مترو یکی ازچالش بر انگیز ترین مصوبات شورا در چند سال اخیر بوده است . فرمانداری تهران هرگز با نرخ های پیشنهادی شورا موافقت نکرد تا آنجا که رییس شورای پیشین برای اعمال نرخ های مجبور به رایزنی با رییس جمهور می شود و با هماهنگی وزیر کشور و بی اطلاع از فرماندار نرخ ها را ابلاغ می کرد.
بیش از یک ماه به سال 93 مانده است و قرار است نرخ های جدید از نیمه فروردین ماه اجرایی شود اما رانندگان تاکسی از همین حالا نرخ های سال جدید که مصوبه خودشان است را اجرایی می کنند و در شب هایی که مسافران در خیابان مانده زیاد است و مردم شوق خرید عید را دارند هر کرایه ای که بخواهند از مسافران می گیرند .
اما شهروندان تهرانی قرار است در صورت تایید نهایی فرمانداری در سال 93 چقدر کرایه تاکسی بپردازند ؟
ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورا می گوید:در جلسه گذشته شورا افزایش نرخ کرایه تاکسیها به طور متوسط حدود 25 درصد به تصویب رسید که این افزایش در خطوط مختلف، متفاوت خواهد بود و نرخ تعیین شده شامل تمامی تاکسیها شامل گردشی، خطی و بیسیم و ... خواهد بود.
این عضو شورای شهر تهران اضافه می کند: بر این اساس و پس از بررسی کمیسیون عمران و حمل و نقل، اعضای شورای شهر تهران با افزایش 15 درصدی نرخ انواع بلیت مترو در سال 93 موافقت کردند. بر این اساس نرخ تمامی بلیتهای مترو اعم از تک سفره، دو سفره و ... در سال 93 با افزایش 15 درصدی مواجه خواهد بود.
او ادامه می دهد: همچنین شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوسها را تا سقف 20 درصد مصوب کرد. بدین ترتیب نرخ کرایه اتوبوسهای بلیتی و ریالی در سال 93 بین 18 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت.
قناعتی با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری تهران برای نرخ کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی در سال 93 حدود 5 تا 10 درصد بیش از مصوبه شورای شهر بود، می گوید: نرخهای تعیین شده طی نامهای به فرمانداری تهران فرستاده میشود و فرمانداری 15 روز مهلت دارد در صورت هر گونه اعتراض، مراتب را به شورای شهر تهران جهت بازنگری اعلام کند.
جزییات لایحه نرخ حمل و نقل عمومی درسال 93
هنوز فرمانداری در خصوص قیمت های پیشنهادی شورا برای کرایه تاکسی وبلیت مترو واتوبوس اظهار نظر نکرده است واحتمال تغییر در نرخ های پیشنهادی وجود دارد.
بر اساس لایحه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در سال93به طور متوسط 25 درصد افزایش یافته و نرخ کرایه ها در نوبت شب از ساعت 22 تا 6 صبح 20 درصد افزایش می یابد . همچنین نرخ کرایه های ون به ازای هر مسافر 70 درصد نرخ جا به جایی با خودروی سواری است .
نرخ کرایه تاکسی های گردشی/ ورودیه تاکسی 370 تومان
بر اساس لایحه شهرداری ورودیه تاکسی های گردشی برای مسافت آزاد 500 متر 370 تومان و پس از 500 متر تا 7 کیلومتربه ازای هر 100 متر 161 ریال به کرایه افزوده می شود .
همچنین برای مسافت های بالای 7 کیلومتر به ازای هر 100 متر 135 ریال و در سرعت های کمتر از 15 کیلومتر بر ساعت برای هر دقیقه 96 ریال در نظر گرفته شده است .
تاکسی فرودگاه / ورودی3 هزار 850 تومان
بر اساس لایحه نرخ کرایه تاکسی ها مبلغ ورودیه تاکسی فرودگاه ها به 3 هزار 850 تومان افزایش یافته است و قیمت ها پس از 1000 متر مسافت آزاد به ازای 2 کیلومتر اول53 هزار ریال و ازکیلومتر 2 تا 10 هر یک صد متر یک هزار و 160 ریال خواهد بود .
نرخ کرایه های تاکسی های راه آهن و ترمینال
مبلغ ورودیه تاکسی های راه آن و ترمینا ل ها 2 هزار 950 تومان است که پس از 1000 متر آزاد تا پایان دو کیومتر ابتدایی 4هزار و 450 تومان گرفته و پس از آن تا 10 کیلومتر ،هر 100 متر 1131 ریال دریافت می شود .
نرخ کرایه جابه جایی مسافر از طریق اتوبس های بخش عمومی
شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوسها را تا سقف 20 درصد مصوب کرد. بدین ترتیب نرخ کرایه اتوبوسهای بلیتی و ریالی در سال 93 بین 18 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت.
|ردیف
|طول معادل خط
|نرخ کرایه اتوبوس در سال 93 با کارت بلیت(ریال)
|نرخ کرایه های نقدی(ریال)
|1
|تا 5 کیلومتر
|720
|1250
|2
|5 تا 10 کیلومتر
|1440
|2500
|3
|از 10 تا 15 کیلومتر
|2160
|3000
|4
|بیش از 15 کیلومتر
|2880
|3750
نرخ کرایه جا به جایی مسافر از طریق اتوبوس بخش خصوصی
|ردیف
|طول معادل خط
|نرخ کرایه اتوبوس در سال 93 با کارت بلیت(ریال)
|نرخ کرایه های نقدی(ریال)1
|1
|تا 2.5
|2520
|3750
|2
|از 2.5 تا 5
|2880
|3750
|3
|بیش از 5 تا 7.5
|3240
|4250
|4
|از 7.5 تا 10
|3600
|5000
|5
|از 10 تا 12.5
|4320
|5500
|6
|از 12.5 تا 15
|4680
|6000
|7
|از 15 تا تا 17.5
|5040
|6000
|8
|از 17.5 تا 20
|5400
|6750
|9
|بیش از 20 کیلومتر
|5760
|7200
قیمت بلیت مترو در سال 93
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر اعضای شورای شهر تهران با افزایش 15 درصدی نرخ انواع بلیت مترو در سال 93 موافقت کردند. بر این اساس نرخ تمامی بلیتهای مترو اعم از تک سفره، دو سفره و ... در سال 93 با افزایش 15 درصدی مواجه خواهد بود.
|ردیف
|نوع بلیت
|مصوب 92
|پیشنهادی 93
|درصد افزایش
|1
|تک سفره
|4500
|5000
|11درصد
|2
|دو سفره
|6500
|8000
|23درصد
|3
|اعتباری مبلغ دار ناحیه 1
|1545
|1777
|15درصد
|4
|اعتباری مبلغ دار ناحیه 2
|1652
|1900
|15درصد
|5
|اعتباری مبلغ دار ناحیه 3
|1908
|2194
|15درصد
|6
|اعتباری مبلغ دار ناحیه 4
|2069
|2379
|15درصد
|7
|اعتباری مبلغ دار ناحیه 5
|2459
|2828
|15درصد
|8
|اعتباری مبلغ دار ناحیه 6
|2459
|2828
|15درصد
قرار است در صورت موافقت فرمانداری این نرخ ها از 16 فروردین ماه اجرایی شود . به نظر می رسد فرمانداری مخالفتی با این نرخ ها ندارد و امسال بر خلاف سالهای گذشته این گرانی ها در سکوت و آرامش ابلاغ شود .
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