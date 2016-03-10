هادی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۵، روز شنبه ۲۲ اسفندماه در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با افزایش ۲۵ درصدی نهایی و با تصویب شورای شهر از ابتدای سال آینده اعمال میشود.
وی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی بجنورد در راستای جلب رضایت شهروندان اقدامات موثری انجام داده و قوانینی را برای رضایت مندی آحاد شهروندان از حوزه تاکسیرانی تعریف کرده است.
وی گفت: تاکسی و جایگاه آن حرمت خاصی دارد از این جهت سازمان تاکسیرانی بجنورد با رانندگان متخلف برخورد جدی میکند.
قربانی با اشاره به متفاوت بودن تخلف رانندگان افزود: گاها برخی رانندگان مرتکب اقدامی خلاف ضوابط و قوانین سازمان تاکسیرانی میشوند که با تذکر و توصیه قابل رفع است اما در مواردی از جمله اخذ کرایه اضافی، مشکلات اخلاقی، عدم تکریم مسافر، پیاده نمودن اجباری مسافر طی مسیر و ... برخورد جدی صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: در صورت هرگونه مشاهده و یا گزارشی در زمینه مسائل ضد اخلاقی برخورد جدی با راننده متخلف صورت گرفته و علاوه بر ابطال پروانه، کارت شهری و توقیف تاکسی به مراجع قضایی معرفی میشود.
قربانی اظهار کرد: از دی ماه امسال تاکنون ۱۰ مورد پرونده شکایت از رانندگان در تاکسیرانی بجنورد تشکیل شده است که از این تعداد ۹ مورد منجربه رضایت شاکی و یک مورد نیز منجربه ابطال پروانه راننده شد.
وی افزود: از این تعداد هشت پرونده در خصوص اخذ کرایه اضافی و دو مورد نیز مسائل ضداخلاقی بوده است.
قربانی گفت: آسایش مسافرین و شهروندان در حین تردد با تاکسی از موارد مهم و قابل توجه سازمان تاکسیرانی بجنورد است.
وی در خصوص اقدامات این سازمان در راستای رفاه شهروندان طی خریدهای نورزی و ایام تعطیلات نوروز نیز گفت: هم اکنون تاکسیهای این سازمان طی شب به منظور رفاه و امنیت شهروندان تردد دارند و ارائه خدمت میدهند.
قربانی تصریح کرد: شهروندان بجنوردی از طریق شمارههای ۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۰ و ۰۹۱۵۷۱۹۱۳۷۵ میتوانند انتقادات، شکایات و پیشنهادات خود را با سازمان تاکسیرانی بجنورد در میان بگذارند.
