به گزارش خبرنگار مهر، گواوا از مهمترین میوه‌های مناطق گرمسیری دنیاست که از لحاظ اقتصادی و تغذیه دارای اهمیت ویژه‌ای است و میوه آن به صورت تازه خوری و در صنایع تبدیلی نیز به منظور تهیه آب میوه ،کمپوت، اسانس و پودر استفاده می شود.

این میوه در منطقه بلوچستان زیتون محلی نامیده می‌شود و با توجه به ویژگی های خاصی که دارد به عنوان یک پوشش سبز و حافظ خاک توجه زیادی را به خود جلب کرده است و می تواند به عنوان تثبیت کننده خاک جهت جلوگیری از فرسایش بادی و آبی و به صورت کمربند سبز در اطراف شهرهای کویری و گرمسیری و همچنین در کنار جاده ها مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود اختصاص بخش زیادی از باغات شهرهای جنوبی استان از جمله سرباز، کنارک و چابهار به تولید این محصول اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی و یا کارگاه‌های فراوری در استان این محصول به استان‌های همجوار ارسال می‌شود تا پس از فراوری و تولید مربا و ترشی به مصرف ساکنان کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس برسد.

مرهمی برای زخم های محلی

عبدالرحمان جدگال یکی از فروشندگان گیاهان و داروهای سنتی چابهاری در خصوص خواص زیتون محلی گفت: استفاده موضعی و تهیه پماد از این میوه برای مرهم بر روی زخم بسیار مفید است و در تسریع طول درمان تاثیر گذار است.

وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: گواوا یا زیتون محلی برای درمان و جلوگیری از خونریزی بینی هم موثر است و از میوه‌های جوان و نارس آن برای رفع اسهال البته با نظر متخصص می‌توان بهره گرفت.

این فروشنده گیاهان دارویی ادامه داد: زیتون خاصیت ضدمیکروبی دارد و بسیاری از فروشندگان و متخصصان طب سنتی اعتقاد دارند مصرف این میوه مانع بیماری‌های حاد مربوط به سن مانند آلزایمر و آب مروارید چشم می شود.

عبدالرحمن یا آور شد: میل کردن این میوه به دلیل داشتن فیبر غذایی به افرادی که از یبوست رنج می‌برند توصیه می‌شود زیرا به دلیل خاصیت ضد میکروبی سیستم گوارشی را تقویت و ضدعفونی می کند.

سخی مبارکی یکی دیگر از فروشندگان داروهای طبی و سنتی در شهرستان چابهار نیز در گفتگو با مهراظهار داشت: خوردن این میوه برای افرادی که قصد کاهش وزن دارند بسیار مفید است.

وی ادامه داد: این میوه استوایی برای شادابی پوست بسیار مفید است و از ایجاد هر گونه ناراحتی پوستی جلوگیری می‌کند.

وی بیان داشت: آب این میوه و یا جوشانده آن سرماخوردگی و سرفه را درمان می کند و میوه آن نرم‌کننده سینه بوده و برای عفونت‌های حاد گلو بسیار تاثیر گذار است.

مبارکی یادآور شد: این میوه در پیشگیری از سرطان و بیماری قلبی موثر است و مانع از غلیظ شدن خون می شود و در این منطقه از آب برگ آن برای دندان درد، ورم لثه و بهبود زخم دهان استفاده می شود.

وی ادامه داد: مردم محلی و روستائیانی که در گذشته دسترسی به دارو نداشتند از برگ‌های جویده شده آن که با دندان‌ها له شده و آغشته به بزاق بود برای قطع خونریزی زخم‌ها استفاده می کردند.

صنعت بدون صنایع

رییس جهاد کشاورزی شهرستان چابهار با بیان اینکه 460 هکتار از باغات این منطقه به کاشت زیتون محلی اختصاص دارد افزود: 300 هکتار از باغات این منطقه بارور و 160 هکتار نیز غیر بارور است که در طی سال های گذشته با افزایش سطح کشت همراه بوده است.

غلامحسین بامری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در هرهکتاراز باغات زیتون محلی 12 تن محصول برداشت می شود ادامه داد: پیش بینی می شود امسال از سطح باغات این منطقه 3 هزار و 600 تن محصول برداشت شود.

وی افزود: گواوا و یا زیتون محلی در این شهرستان مصرف تازه خوری دارد و برای فراوری به استان های همجوار ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت مطلوب در تولید این محصول لذا ایجاد صنایع تبدیلی می تواند کاشت، برداشت و همچنین تولید محصولات فراوری شده در این منطقه را به صنعتی اشتغال زا و همچنین درآمد زا تبدیل کند.

محصولی با قابلیت ارزآوری

رییس جهاد کشاورزی شهرستان کنارک نیز در این رابطه گفت: زیتون محلی از بازار بسیار خوبی برخوردار است و علاوه بر تازه خوری در تهیه و تولید ترشی و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس نقش بسزایی دارد اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی در استان برای فراوری به استان های دیگر ارسال می شود.

حسن شاولی‌بر در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاکنون بخش خصوصی برای ایجاد صنایع تبدیلی در این بخش ورود پیدا نکرده است اما بخش دولتی و سازمان جهاد کشاورزی برای ایجاد صنایع تبدیلی با اعطای تسهیلات از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کند.

وی با بیان اینکه بیش از 60 هکتار از باغات این منطقه به کاشت زیتون محلی اختصاص یافته است افزود: 35 هکتار از باغات منطقه بارور و 25 هکتار دیگر تا 2 سال آینده ثمر خواهد داد.

شاولی‌بر با بیان اینکه پیش بینی می شود 350 تن محصول در سال جاری از باغات این منطقه برداشت شود ادامه داد: در این راستا زمینه اشتغال بیس از 120 نفر در شهرستان کنارک در باغات گواوا فراهم شده است.

وی ادامه داد: کار برداشت زیتون محلی همه ساله از نیمه دوم آذر ماه آغاز و تا پایان بهمن ادامه دارد و به دلیل بازار مناسب امسال هر کیلو زیتون محلی برداشت شده از تولید کنندگان به مبلغ 3 هزار تومان تومان خریداری و جهت مصرف به بازارهای داخل و خارج از استان صادر شد.

مصارف صنعتی

گواوا میوه مناطق گرمسیر است که بیشتر در کشورهای آسیایی کشت می شود و شبیه به گلابی است که پوست میوه رسیده آن زرد رنگ و میوه آن سفید، صورتی یا قرمز رنگ است و دانه های آن نیز سفت و ریز است.

میوه گواوا در حالتی که رسیده باشد بسیار خوشمزه و خوش طعم‌است و مزه میوه ترش و شیرین(ملس) و عطـر مطبوعـی دارد.

از پوسـت میوه گواوا جهـت تهیه سالاد و دسر استفاده می شود و علاوه بر تازه خوری در تهیـه ژلـه، مارمالاد و کنسـرونیز کاربرد دارد و از برگ آن در صنایع رنگ و تانن سازی اسفاده می شود.

از این میوه همچنین در صنایع غذایی به منظور افزایش میزان ویتامین C در تولید ژله،مارمالاد و فراورده‌های دیگر نیز استفاده می شود.

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گزارش : فاطمه بهرک