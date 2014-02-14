ریاست کارگروه کنترل بازار به شریعتمداری واگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ریاست کارگروه کنترل بازار که تا پیش از این با معاون اول رئیس جمهور بود، با مصوبه اخیر دولت یازدهم، این مسئولیت به معاون اجرایی ریاست جمهوری واگذار شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق اصناف کشور؛ اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار شامل "سیاست گذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی کشور مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید، تامین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها"، "هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور"، "تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمان های ذیربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری با برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" است.

به گزارش مهر، هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌های میان‌بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم‌گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تشکیل 12 کارگروه تخصصی موافقت کرده است.

این کارگروه‌ها عبارتند از:

1-کارگروه اقتصاد کلان

2- کارگروه تنظیم بازار

3- کارگروه انرژی

4-کارگروه خانوار

5 -کارگروه سلامت

6- کارگروه حمل و نقل

7- کارگروه محیط زیست

8 -کارگروه صنعت و معدن

9-کارگروه امنیت و امور انتظامی

10-کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه

11-کارگروه اطلاع‌رسانی ارتباطات وتبلیغات

12- کارگروه کشاورزی