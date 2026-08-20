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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

برگزاری ۲۳ برنامه مهدوی در فارس همزمان با نهم ربیع‌الاول

برگزاری ۲۳ برنامه مهدوی در فارس همزمان با نهم ربیع‌الاول

شیراز- قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تبلیغی و مردمی همزمان با ایام نهم ربیع‌الاول در نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام نهم ربیع‌الاول در فارس گفت: ۲۳ برنامه و فعالیت مهدوی به شعب بنیاد در شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده و برنامه‌های پیشنهادی برای ۲۵ دستگاه فرهنگی نیز همراه با میثاق‌نامه ارسال شده است.

وی افزود: برگزاری اجتماعات «امت مبعوث منتظر» در میادین و موکب‌ها، پخش کلیپ‌های مهدوی، قرائت زیارت آل‌یاسین و دعای فرج و برگزاری مراسم «عید بیعت» از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام است.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس ادامه داد: اجتماع بزرگ جشن «عید بیعت» روز شنبه ۳۱ مردادماه در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) برگزار می‌شود و برنامه‌های مشابهی نیز روز ۳۰ مردادماه در مصلای نماز جمعه شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار خواهد شد.

حدائق همچنین از برگزاری اجتماع اساتید، مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه و ائمه جماعات با عنوان «عهد سربازی» در میدان شهدا و مجاورت ارگ کریم‌خان زند خبر داد و گفت: در نمازهای جمعه نیز یک خطبه به مباحث مهدوی اختصاص می‌یابد و سخنرانی پیش از خطبه‌ها با حضور استادان بنیاد انجام خواهد شد.

وی از اجرای طرح «نذر خون» در مصلای نماز جمعه خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری سازمان انتقال خون و با نیت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) اجرا می‌شود.

قائم‌مقام بنیاد مهدویت فارس با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: برگزاری دوره‌های معارف مهدوی برای کارکنان دولت، طلاب و ائمه جماعات و فعال‌سازی «سه‌شنبه‌های مهدوی» در ادارات، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مساجد از دیگر برنامه‌های این ایام است.

حدائق ادامه داد: حضور استادان مهدوی در صدا و سیمای استان، ترویج مباحث مهدویت در حلقه‌های صالحین، نورافشانی در میدان شهرداری، اجرای پویش «نذر ظهور» و تهیه بسته‌های نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند در قالب پویش «مهر مهدوی» نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بنیاد افزود: تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «میثاق با خورشید پنهان» برای بیستمین سال متوالی، جشنواره دانش‌آموزی «امام مهربان من»، مسابقه برداشت از زیارت آل‌یاسین، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و نقاشی مهدوی، پیاده‌روی خانوادگی با عنوان «انتظار» و همایش بزرگ مهدی‌یاوران در مهدیه بزرگ شیراز از دیگر برنامه‌های نهم ربیع‌الاول در فارس است.

کد مطلب 6922358

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