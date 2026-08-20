به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام نهم ربیع‌الاول در فارس گفت: ۲۳ برنامه و فعالیت مهدوی به شعب بنیاد در شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده و برنامه‌های پیشنهادی برای ۲۵ دستگاه فرهنگی نیز همراه با میثاق‌نامه ارسال شده است.

وی افزود: برگزاری اجتماعات «امت مبعوث منتظر» در میادین و موکب‌ها، پخش کلیپ‌های مهدوی، قرائت زیارت آل‌یاسین و دعای فرج و برگزاری مراسم «عید بیعت» از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام است.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس ادامه داد: اجتماع بزرگ جشن «عید بیعت» روز شنبه ۳۱ مردادماه در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) برگزار می‌شود و برنامه‌های مشابهی نیز روز ۳۰ مردادماه در مصلای نماز جمعه شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار خواهد شد.

حدائق همچنین از برگزاری اجتماع اساتید، مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه و ائمه جماعات با عنوان «عهد سربازی» در میدان شهدا و مجاورت ارگ کریم‌خان زند خبر داد و گفت: در نمازهای جمعه نیز یک خطبه به مباحث مهدوی اختصاص می‌یابد و سخنرانی پیش از خطبه‌ها با حضور استادان بنیاد انجام خواهد شد.

وی از اجرای طرح «نذر خون» در مصلای نماز جمعه خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری سازمان انتقال خون و با نیت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) اجرا می‌شود.

قائم‌مقام بنیاد مهدویت فارس با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: برگزاری دوره‌های معارف مهدوی برای کارکنان دولت، طلاب و ائمه جماعات و فعال‌سازی «سه‌شنبه‌های مهدوی» در ادارات، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مساجد از دیگر برنامه‌های این ایام است.

حدائق ادامه داد: حضور استادان مهدوی در صدا و سیمای استان، ترویج مباحث مهدویت در حلقه‌های صالحین، نورافشانی در میدان شهرداری، اجرای پویش «نذر ظهور» و تهیه بسته‌های نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند در قالب پویش «مهر مهدوی» نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بنیاد افزود: تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «میثاق با خورشید پنهان» برای بیستمین سال متوالی، جشنواره دانش‌آموزی «امام مهربان من»، مسابقه برداشت از زیارت آل‌یاسین، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و نقاشی مهدوی، پیاده‌روی خانوادگی با عنوان «انتظار» و همایش بزرگ مهدی‌یاوران در مهدیه بزرگ شیراز از دیگر برنامه‌های نهم ربیع‌الاول در فارس است.