علیرضا رضائیبرون در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات تعویض ریل در قوسهای خطوط ریلی این منطقه با هدف افزایش ایمنی سیر قطارها و ارتقای شاخصهای فنی خط خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به ضرورت ارتقای ایمنی و حفظ کیفیت خطوط ریلی، عملیات تعویض ریل در قوسهای مسیر راهآهن شمالشرق(۱) اجرا شد.
مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) افزود: با توجه به سایش و خوردگی ریلها در قوسهای خطوط ریلی و ضرورت جایگزینی ریلهای فرسوده، حدود یک کیلومتر از ریلهای قوس در بلاک میاندره ـ آبگرم با ریلهای ۱۰۰ متری تعویض شد.
وی تصریح کرد: تعویض ریل در قوسها از جمله اقدامات مؤثر در حوزه نگهداری و ارتقای کیفیت خطوط ریلی به شمار میرود که میتواند ضمن بهبود شرایط سیر قطارها، احتمال بروز حوادث و خروج قطار از خط را کاهش دهد.
رضائیبرون در پایان بر تداوم اقدامات فنی و نگهداری خطوط با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت مسیر و فراهمسازی شرایط مطلوب برای سیر ایمن و روان قطارها تأکید کرد.
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