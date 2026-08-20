از فردوس تا فلسطین؛ روایت سیره جهادی امام شهید در مسیر عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خراسانی ظهر پنج شنبه در در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر بخواهیم تیتر درستی برای این جریان حرکت جهادی ۱۳ شهریور انتخاب کنیم، باید بگوییم «از فردوس تا فلسطین»؛ چراکه حرکت جهادی از فردوس آغاز شد و در سطح کشور امتداد پیدا کرد و انشاءالله با آرمان فتح قدس به مقصد نهایی خود خواهد رسید.
مسئول بسیج رسانه فردوس تصریح کرد: مهمترین انتظار از فعالان رسانهای و روایتگران حاضر در این برنامه را همراهی در روایت این حرکت دانست.
خراسانی افزود: همه باید در روایت نخستین اردوی جهانی ایران و تبیین سیره جهادی امام شهید، کمککار یکدیگر باشیم.
وی با اشاره به کتاب «دوباره فردوس» که در این برنامه ارائه شده است، بیان کرد: این کتاب یک اثر مستند درباره این حرکت است که محتوای آن پیش از انتشار چهار بار از سوی دفتر نشر بازگردانده شد تا در نهایت محتوایی دقیق و شایسته درباره این رویداد به رشته تحریر درآید.
مسئول بسیج رسانه فردوس ادامه داد: منبع دیگری که میتواند در روایت این ماجرا مورد استفاده قرار گیرد، مجموعه تصاویر، صوتها و کلیپهای مرتبط با سیزدهم شهریور و حضور امام شهید در فردوس است که در یک کانال محتوایی گردآوری شده و توسط فعالان حوزه هنر و رسانه پالایش میشود.
وی با بیان اینکه روایت کامل این حرکت نیازمند بررسی اسناد و محتوای فراوانی است، گفت: ماجرای فعالیتهای جهادی دو ماهه و حضور امام شهید در فردوس، ارتباط مستمر دو ساله و بازگشت ایشان پس از ۲۰ سال، ابعاد مختلفی دارد که روایت دقیق آن نیازمند زمان است و استفاده از محتوای گردآوریشده میتواند به روایتگران در این مسیر کمک کند.
خراسانی از برگزاری برنامههای مرتبط با شهدای جهاد و خدمت در فردوس در شهریورماه با حضور چهرههای کشوری خبر داد و افزود: از همه بزرگواران دعوت میکنیم در این برنامهها حضور داشته باشند تا علاوه بر مشارکت در اجلاسیه، در روایت این حرکت و دستاوردهای آن نیز نقشآفرینی کنند.
خراسانی تأکید کرد: این نمونهها نشان میدهد هر جا روحیه جهادی و کار مؤمنانه وارد میدان شود، میتوان پروژههایی را که سالها متوقف ماندهاند، در مدت کوتاهی به سرانجام رساند و این همان سیرهای است که باید به نسلهای آینده روایت و منتقل شود.
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