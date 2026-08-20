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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

لزوم تسریع در مولدسازی برای توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر

لزوم تسریع در مولدسازی برای توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر

بوشهر- رئیس کل دادگستری بوشهر از پیگیری موضوع مولدسازی، استفاده از ظرفیت ماده ۲۳ و همچنین جلب کمک‌های مسئولیت‌های اجتماعی برای حمایت از محرومان و پروژه‌های ساخت‌وساز بنیاد مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز اظهار کرد: در نشست با حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، درباره بحث مولدسازی و کمک به پیشبرد موضوع ماده ۲۳ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت‌وگو شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در این نشست درباره مشکلات موجود و حمایت‌هایی که می‌توانند به مجموعه قضایی استان داشته باشند، قول مساعد داده شد.

لزوم تسریع در مولدسازی برای توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر

وی گفت: در این نشست، موضوع بنیاد مسکن، کمک به محرومان و حمایت از ساخت‌وسازها از محل مسئولیت‌های اجتماعی نیز مطرح شد.

وی اضافه کرد: مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز در این نشست حضور داشت و مقرر شد از این ظرفیت برای کمک به استان استفاده شود.

کد مطلب 6922337

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