مدیران باید برای ارائه خدمات به مردم از ظرفیت های لازم برخوردار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی شامگاه شنبه در مراسم معارفه فرماندار کمیجان افزود: مسئولیت امانتی است که به مسئولین در راستای ارائه خدمت صادقانه به مردم سپرده می شود؛ بنابراین باید افرادی که این مسئولیت خطیر را در ابعاد مختلف می پذیرند دارای ظرفیت های لازم باشند.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات بهتر به مردم توجه بیشتر به شایسته سالاری ضروری و لازم است.

وی ادامه داد: انتظاری که مردم از دولت یازدهم دارند برنامه ریزی در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود بر سر راه مردم و کشور است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرماندار جدید شهرستان کمیجان باید در جهت رفع مشکلات این شهرستان اقدامات اساسی را صورت بدهد، اظهار کرد: مسئولیت ایشان نسبت به فرمانداران قبلی با توجه به اینکه وی بومی منطقه است خطیرتر و سنگین تر است لذا باید با استفاده از تمام پتانسیل های موجود سعی بر توسعه این شهرستان داشته باشد.

در ادامه استاندار مرکزی با اشاره به اینکه شهرستان کمیجان نیازمند برنامه ریزی بهتر برای توسعه و رشد است، گفت: استفاده از تمام نیروها و ظرفیتهای موجود در این شهرستان، همچنین شناسایی استعدادهای بومی می تواند گام مهمی را در جهت رشد و توسعه کمیجان بردارد.

مقیمی افزود: توقع از فرماندار جدید حفظ امنیت منطقه همچون گذشته و رسیدگی به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان است.

وی ابراز کرد: همکاری و همفکری سایر مسئولین استان و شهرستان نیز برای تحقق اهداف رشد و توسعه یافتگی کمیجان با فرماندار جدید ضروری است.

در این مراسم غلامرضا میوه به سمت فرماندار کمیجان منصوب و از زحمات احمد زیدوند تقدیر شد.