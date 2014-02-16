وقوع 120 تصادف طی 24 ساعت گذشته در همدان/ واژگوني نيسان در محوركبودرآهنگ به قيدار

علي نوري در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در 24 ساعت گذشته وقوع 120 تصادف به اين مركز اطلاع داده شده كه اكثريت آنها خسارتي بوده است، عنوان كرد: در محورهاي برون شهري شاهد يك تصادف در جاده همدان به تهران بوديم كه در اين حادثه سرعت بالاي ال 90 موجب خارج شدن آن از جاده شده و يكي از سرنشينان مصدوم شده است.

وي ادامه داد: در دومين حادثه مهم در محور كبودرآهنگ به قيدار به علت واژگوني خودرو نيسان به علت عدم توانايي در كنترل آن يك نفر از سرنشينان اين خودرو مجروح شده است.

كارشناس مركز پليس راهور استان همدان با اشاره به اينكه در معابر درون شهري نيز شاهد برخورد يك موتورسيكلت با عابر پياده بوديم كه موجب مجروح شدن عابر شده است، گفت: گره ترافيكي در معابر شهري و برون شهري استان همدان وجود ندارد و تردد در آنها در جريان است.

نوري با اشاره به اينكه بر اساس قانون 88 آيین نامه راهنمايي و رانندگي در صورت وقوع هرگونه تصادف خسارتي كه منجر به ضرر مالي شود خودرور مي تواند حركت كند و بايد رانندگان از سد معبر خودداری كنند،گفت: در غير اين صورت خودروهاي كه سدر معبر كرده اند اعمال قانون خواهند شد.

وي افزود: اين قانون شامل تصادفات است كه خسارتي معادل سه ميليون و 800 هزار تومان داشته باشد.

كارشناس مركز پليس راهور استان همدان با اشاره به اينكه در تصادفاتي كه منجر به فوت و مجروح شدن افراد مي شود رانندگان موظف هستند ترافيك را با وسايل هشدار دهنده عبور دهند و محل را ترك نكنند، اذعان داشت : تنها در صورتي كه براي انتقال مجروح به بيمارستان نياز باشد مي توان مكان خودرو را تغيير داد.