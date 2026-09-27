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۵ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم میکس کامپوند به یک چهارم راه یافت

تیم میکس کامپوند به یک چهارم راه یافت

تیم میکس کامپوند ایران با شکست دادن تیم بنگلادش به مرحله یک چهارم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. تیم ایران در دور بعد به مصاف تیم کره‌جنوبی می‌رود.

تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی در یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل ویتنام شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

کد مطلب 6959685

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