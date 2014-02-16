اجرای آزمایشی روز بدون کیف و کتاب فعلاً در مقطع ابتدایی/ ارسال آیین نامه حذف کنکور به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری از افزایش پوشش تحصیلی برای دانش آموزان دوره متوسطه خبر داد و گفت: وظیفه آموزش و پرورش است که امکانات لازم را برای ادامه تحصیل دانش آموزان پس از دوره ابتدایی فراهم کند. ضمن آنکه کیفیت آموزش باید ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: در حوزه کار و دانش و فنی و حرفه ای توسعه هنرستانها را برای سالهای آینده در دستور کار قرار داده ایم البته هدف ما آن است که با خرید خدمت و برون سپاری هرچه زودتر به اهداف برنامه پنجم توسعه نزدیک تر شویم.

زرافشان با بیان اینکه در حال حاضر 80 هزار دانش آموز هنرستانی بیرون از آموزش و پرورش آموزش می بینند تصریح کرد: این برون سپاری قدم خوبی برای دسترسی به اهدافمان است.

پوشش تحصیلی 88.5 درصد دانش آموزان دوره اول متوسطه

معاون آموزش متوسطه آموزش و آموزش در ادامه در پاسخ به خبرنگاری درباره تعداد بازماندگان از تحصیل در دوره متوسطه اول گفت: ما جهت تامین شرایط تحصیل برای دانش آموزان متوسطه اول با محدودیت مواجه نیستیم اما در عین حال تلاش کرده ایم با اجرایی طرحهای همچون روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی دسترسی دانش آموز را به آموزش افزایش داده و یا در نهایت آموزش از راه دور را برای آنها فراهم کرده لایم.

وی افزود: در حال حاضر 88.5 درصد دانش آموزان اول متوسطه پوشش تحصیلی داشته اما ما باید به سمت 100 درصد حرکت کنیم. هدف برنامه پنجم توسعه پوشش تحصیلی 91 درصدی است که امیدواریم تا پایان برنامه به آن برسیم.

85 درصد متقاضیان در مرحله اول باید بدون کنکور وارد دانشگاه شوند

وی نظر خود را درباره قانون حذف کنکور که از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شده است این گونه بیان کرد: نخستین جلسه قانون حذف کنکور با حضور وزیر علوم، آموزش و پرورش و اعضای تعریف شده تشکیل شده و در این جلسه آیین نامه آن تدوین و برای هیات دولت به منظور تصویب ارسال شده است.

زرافشان با بیان اینکه در قانون حذف کامل کنکور پیش ینی نشده است تصریح کرد: در ماده 4 قانون چند روش پیش بینی شده است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید آن را اجرا کنیم. چرا که با تغییر هرم آموزش و پرورش دانش آموزان بسیاری متقاضی ورود به دانشگاه هستند و با توجه به ظرفیتی که در طول سالهای گذشته برای آموزش عالی ایجاد شده است در حال حاضر متقاضی کافی وجود ندارد که باید چاره ای اندیشید. هدف ما این است که در مرحله اول 75 درصد متقاضیان بدون کنکور و با پشتوانه سوابق تحصیلی وارد دانشگاه شوند.

وی ادامه داد: البته در دانشگاه های پیام نور، آزاد و غیردولتی بیش از 85 درصد وارد می شوند اما درخواست کرده ایم که وزارت علوم برای سال آینده ظرفیت خالی دانشگاههای دولتی خود را اعلام کند.

به گفته معاون آموزش متوسط آموزش و آموزش برای برخی رشته ها در دانشگاه ها ملاک باید آزمون و سوابق تحصیلی و عملکرد دروس عمومی و تخصصی باشد؛ آموزش و پرورش مصمم است این طرح را به سرانجام رسانده و امیدواریم با همکاری دستگاه ها قانون حذف کنکور هر چه زودتر عملیاتی شود.

روز بدون کیف و کتاب فعلاً در مقطع ابتدایی آزمایش می شود

زرافشان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره لغو تعطیلی پنجشنبه ها و نحوه اجرای روز بدون کیف و کتاب برای دانش آموزان مقطع متوسطه توضیح داد: این کار باید مراحل طراحی و اجرای آزمایشی خود را طی کند. طبیعی است اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد مطابق چارچوب قانون و برنامه ریزی خواهد بود و ما نیز آن را اجرا خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر همچنان برخی مدارس دولتی و غیردولتی در مقطع متوسطه دانش آموزانش به مدرسه می روند اما برنامه درسی نداشته چرا که بر اساس زمان آموزش پنجشنبه ها باید بدون آموزش رسمی برای دانش آموزان برگزار شود.

معاون آموزش متوسط آموزش و آموزش با بیان اینکه بر اساس طرح ساماندهی زمان آموزش، عمده هدف برای این روز تربیت است، گفت: هدفگذاری روز بدون کیف و کتاب فعلاً مربوط به مقطع ابتدایی است و اجرای آزمایشی آن در این مقطع انجام می گیرد.

وی درباره اینکه معلمان فرصت کافی برای آموزش کتب در مقطع متوسطه نداشته اند و تعطیلی این روز به ضرر دانش آموز و معلم است گفت: بر اساس برنامه درسی ملی دو زمان آموزش پیش بینی شده که 100 ساعت آن غیررسمی و 50 ساعت در اختیار برنامه درسی است به همین دلیل اگر معلم یا دانش آموزی نسبت به این موضوع معترض هستند به دلیل کاهش روزهای آموزشی و فشردگی حجم کتاب است که باید این دو با یکدیگر متناسب باشد تا معلم در 5 روز زمان آموزش برنامه درسی را ساماندهی کند.

توضیح درباره جعل اسناد و فروش دیپلم

وی درباره جعل اسناد و فروش دیپلم توضیح داد: کارگروه ملی زیر نظر وزیر کشور در زمینه جعل اسناد تشکیل شده است که آموزش و پرورش نیز از جمله دستگاه های شرکت کننده در کارگروه است. جعل اسناد درباره دیپلم کم اتفاق می افتد و بیشترین فراوانی در مقدماتی است که برای صدور دیپلم وجود دارد. به عنوان مثال دانش آموزان کار و دانش باید گواهینامه مهارتی دریافت کرده و آن را با مدیر مدرسه برای صدور دیپلم ارایه دهند که ممکن است برخی افراد این گواهینامه را جعل کنند بنابراین وقتی مدیر مدرسه دیپلمی را صادر می کند آن دیپلم فاقد ارزش نیست بلکه گواهینامه جعل شده به همین دلیل باید تمام مراکز آموزشی قبل از صدور دیپلم درباره گواهینامه های مهارتی استعلام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای بالا بردن ضریب امینی کارتهای هوشمند گواهینامه صادر می کند که ما نیز به مراکز آموزشی خود ابلاغ کرده این از این سیستم برای سیستم گواهینامه استفاده کنند.

زرافشان درباره موسساتی که اقدام به فروش دیپلم می کند توضیح داد: این موسسات یا برای متقاضیان دیپلم گواهینامه صادر کرده یا آن که از طریق ریز نمرات اقدام به صدور دیپلم می کند که این کار مشکل است چرا که نمرات باید در اوراق امتحانی و سازمان سنجش ثبت شود. سخت بودن این شرایط به این معنی نیست که دیگر جعل صورت نمی گیرد چرا که همواره جاعلین یک گام از ما جلوتر هستند ما در حال تلاش هستیم تا با بالا بردن ضریب ایمنی میزان جعل را پایین بیاوریم.

معاون آموزش متوسط آموزش و آموزش ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش پژوهشی را برای بالا بردن ضریب ایمنی گواهینامه به ما سفارش دادند که در حال انجام است.

وی درباره اجبار کردن برخی دانش آموزان به انتخاب رشته های هنرستانی گفت: برای کنترل برخی رشته ها باید ضوابطی گذاشته شود به عنوان مثال در حال حاضر 45 درصد دانش آموزان شاخه نظری در رشته تجربی تحصیل می کنند این در حالی است که پذیرش رشته های تجربی در دانشگاهها کمتر از سایر رشته ها است این موضوع باید کنترل شود. ما برای توسعه هنرستانها و تعادل دانش آموزان در انتخاب رشته باید به یک نقطه بهینه برسیم که این موضع نیازمند بازنگری در فرم هدایت تحصیلی است. مثلاً اگر استانی 50 درصد دانش آموزانش تمایل به انتخاب رشته تجربی دارند باید در فرم انتخاب رشته تحصیلی به یک نتیجه رسیده تا در عین حال که دانش آموز مجبور به انتخاب نباشد به یک نقطه مطلوب و تعادل در انتخاب رشته دسترسی یابد.

نمره دادن بدون ضابطه برخی معلمان در مدارس

زرافشان درباره نمره دادن بدون ضابطه برخی معلمان در مدارس این گونه توضیح داد: ما در این موضوع با دو مساله مواجهیم یک ارتقاء کیفیت و دیگری آسیبهای ارتقای کیفیت. ما به عنوان معاونت آموزشی موظفیم کیفیت یادگیری و یاددهی را ارتقاء داده به همین دلیل لازم است ارزیابی از وضع موجود داشته باشیم به این معنی که میانگین هر درس در هر استان باید بررسی شود و اگر استانی میانگین کشوری اش پایین است آموزشهای لازم در نحوه ارتقاء یاددهی به معلم داده شود.

وی با بیان اینکه من منکر نمره دادن بی ضابطه برخی افراد نیستم گفت: البته چنین نمونه هایی بسیار کم است اما این گونه اقدامات نباید عاملی باشد که آموزش و پرورش را از رسالتش دور کند و ما همواره باید به ارتقای کیفیت فکر کرده و برنامه ریزی کنیم.

معاون آموزش متوسط آموزش و آموزش در پاسخ به خبرنگاری برای بازنشستگی پیش از مورد و ارتباط آن با نیروهای مازاد توضیح داد: در دوران وزارت آقای علی احمدی درهای آموزش و پرورش برای خروج برخی افراد باز شد و بسیاری از افرادی که فرصت های کاری در بیرون آموزش و پرورش داشتند اقدام به بازنشستگی پیش از موعد کردند این در حالی است که نیروی انسانی در آموزش و پرورش بسیار پیچیده است و ما باید از ابزار مدیریتی برای ساماندهی نیروی انسانی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در یک استان 72 درصد خانم و 28 درصد معلمان مرد هستند چگونه می توان نیروی انسانی را در این استان سازماندهی کرد. بنابراین من فکر می کنم بازنشستگی پیش از موعد ابزار مدیریتی برای ساماندهی نیروی انسانی است که اگر خوب استفاده شود می توان از نیروهای کارآمد به شکل بهینه استفاده کرد. امیدوارم در این دوره نیز صرفاً بازنشستگی پیش از موعد برای حل مشکل همکارانی باشد که یا کلاس درس نداشته و یا آن که دیگر توانایی درس دادند ندارند.

توقف ساختار 6-3-3 به مصلحت نیست

زرافشان درباره توقف ساختار 6-3-3 گفت: وزیر آموزش و پرورش معتقدند توقف این ساختار به مصلحت نیست و قطعاً هزینه های بسیاری را بر روی دوش آموزش و پرورش می گذارد اما برای ارتقای کیفیت ساختار جلساتی تشکیل شده و قرار است حجم تغییرات کاهش پیدا کند به همین دلیل قرار شد که تعداد عناوین کتاب های پایه چهارم کاهش یافته تا بتوان به معلمان آموزش لازم را داد.

وی ادامه داد: تغییرات پایه هشتم در ادامه تغییرات پایه هفتم خواهد بود و از سازمان پژوهش خواسته ایم تا کتاب های پایه هشتم را هرچه زودتر تدوین کرده تا در تابستان در اختیار دبیرستان قرار گیرد تا آنها آموزش های لازم را به معلمان بدهند.

معاون آموزش متوسط آموزش و آموزش با بیان اینکه اعتباربخشی کتاب ها به صورت تدریجی انجام می شود گفت: در پایه اول دوره ابتدایی تغییرات انجام شده و کتاب هایی همچون ریاضی و مطالعات اجتماعی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تغییراتش ادامه پیدا می کند.

با سرانه ای کردن بودجه مدارس مدیران حقوق معلم را پرداخت نمی کنند

وی در پاسخ به خبرنگاری درباره بودجه سرانه ای مدارس گفت: هدف ما ارتقای کیفیت آموزشگاهی است که مدیر باید همه عوامل مدرسه را به ارتقاء تشویق کرده و برای این موضوع نیازمند بودجه است.

زر افشان با بیان اینکه سرانه ابزار ارتقای مدیریت آموزشگاهی است گفت: قرار شد با تصویب لایحه بودجه 93 این طرح در نیم درصد مدارس کشور انجام شود اما معلمان نباید نگران حقوقشان باشند و حقوق آنها از منابع دولتی و بر اساس روال سابق پرداخت خواهد شد.