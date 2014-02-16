پلمپ پروژه تالار شهر اردبیل شکست

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست ارشاد اسلامی استان اردبیل ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: احداث این مجموعه به دلیل عدم برخورداری از پروانه ساخت پلمپ شده بود که در روزهای اخیر با درخواست از شهرداری منطقه دو بازگشایی شد.

علی چشمه نور با بیان اینکه پلمپ ساخت از نظر قانونی بلا مانع بوده و حق با شهرداری بود، اضافه کرد: با این وجود به دلیل نیاز شهر اردبیل برای احداث سالن های فرهنگی از شهرداری خواستار همکاری در این خصوص شدیم.

به گفته چشمه نور عدم تامین پروانه ساخت به دلیل هزینه آن بوده و تلاش ارشاد اسلامی پرداخت این هزینه به شهرداری و دریافت پروانه ساخت است.

سرپرست ارشاد اسلامی استان احداث تالار شهر به عنوان مصوبه دولت در اردبیل مطالبه ای است که از سال قبل آغاز اما به دلیل مشکل پروانه ساخت عملیات احداث عملا متوقف شده بود.

وی با تاکید به اینکه در کل کشور تنها در 10 استان تالار شهر موجود است، اضافه کرد: تنها سالن فرهنگی اردبیل سالن فدک است که تمامی برنامه های تمامی دستگاههای اجرایی در آن اجرا می شود.

تجربه کتابخانه مرکزی اشتباه بود

چشمه نور با بیان اینکه از جمله پیشنهادات مدیران سابق برای لغو پلمپ تکرار تجربه مشابه در ساخت کتابخانه مرکزی بود، اضافه کرد: این تجربه اشتباه بود و هم اینک ارشاد اسلامی استان پنج میلیارد ریال بابت ساختمان کتابخانه مرکزی به شهرداری بدهی دارد.

وی افزود: شهرداری در خصوص بهبود روند ساخت تالار شهر همکاری مناسبی داشته و 60 درصد در مبلغ پروانه ساخت تخفیف ارائه کرده است.

وی تاکید کرد: قرار بود اعتبار این مجموعه از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شود که به اعتبار ملی تغییر وضعیت داده و از سال آینده تخصیص خواهد یافت.

به گفته سرپرست ارشاد اسلامی استان امکان ساخت و ساز به دلیل برودت هوا وجود ندارد و به محض بهبود وضعیت آب و هوایی احداث تالار شهر اردبیل از سر گرفته خواهد شد.

گفتنی است تالار شهر اردبیل در 13 هزار متر مربع و سه طبقه با سالن های مجزای نمایش و موسیقی با پیشرفته ترین تجهیزات احداث خواهد شد.