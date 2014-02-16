مصوبات هیات رئیسه بالاتر از هر چیزی ارزش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی آیت اللهی درباره درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال امید ایران اظهار کرد: با توجه به برنامهریزی که در این رده سنی انجام شده، سه مرحله اردوی انتخابی برای تیم ملی امید در نظر گرفتیم تا برترینها به اردوی اصلی تیم ملی دعوت شوند. بر همین اساس و با تایید کمیته فنی و توسعه هفتم تا 10 اسفند، سیزدهم تا هفدهم اسفند ماه و بیستم تا بیست و چهارم اسفند ماه سه مرحله اردوی انتخابی برای تیم امید برگزار میکنیم تا برترینها به اردو دعوت شوند. این تیم خود را برای بازیهای آسیایی زیر 22 سال که مقدماتی المپیک و همچنین رقابتهای اینچئون کره جنوبی است، آماده میکند.
برنامه دو ساله برای المپیک
وی افزود: حدود 136 بازیکن استعدادیابی و شناسایی شده که شرایط حضورشان دراین سه مرحله از اردو فراهم شده است. در واقع یک برنامه 2 ساله تا رقابتهای المپیک پیش بینی کرده ایم و یک نسخه از این برنامه را در اختیار سازمان لیگ برتر قرار داده ایم تا در تقویم مسابقاتی خود گنجانده و شاهد بروز مشکلاتی که این تیم در چند ماه گذشته شد، نباشیم.
بازیکنان جدیدی باید به تیم زیر 19 سال بانوان اضافه شوند
نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم زیر 19 سال بانوان هم گفت: این تیم نیاز دارد تا بازیکنان جدیدی را استعدادیابی و به اردوهای تیم ملی دعوت کند. کمیته فنی شرایط حضور این بازیکنان را ارزیابی میکند و مرتبا فعالیتهای مربوط به این رده سنی و دیگر ردههای سنی بانوان را پیگیری میکند.
وی افزود: این تیم پیشنهاد حضور در تورنمنت روسیه را داده که قرار شد در نشست آتی کمیته فنی و توسعه تصمیم نهایی برای حضور در این رقابتها صورت گیرد.
مصوبات هیات رئیسه بالاتر از هر موردی ارزش دارد
نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام موافقت هیات رئیسه درباره حضور کارلوس کیروش تا پایان سال 2018 گفت: پس از اعلام آمادگی حضور کیروش توسط رئیس فدراسیون و موافقت اعضای هیات رئیسه، مذاکرات آتی فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی بزرگسالان انجام خواهد شد. مصوبات هیات رئیسه بالاتر از هر مطلبی برای ما ارزش دارد و طبق آن عمل میکنیم.
اهمیت به فوتبال پایه باعث رشد و گسترش این رشته میشود
آیت الهی در پایان درباره برگزاری فستیوال فوتبال مدارس ملی گفت: در نشست هیات رئیسه مصوب شد تا فستیوال مدارس فوتبال را به صورت ملی در سال آینده برگزار کنیم. ما به فوتبال پایه اهمیت میدهیم تا آینده فوتبالمان تضمین شود. اگر به فوتبال پایه بی توجه باشیم بی شک به زمانی میرسیم که حریف قدری برای تیمهای دیگر نخواهیم بود. بر همین اساس مقرر شد تا با علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال نشستی را برگزار و درباره برگزاری این فستیوال و بعد مالی آن به بحث و بررسی بپردازیم.
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