وزارت کار به کارگران نامه نوشت/ نشست ویژه ربیعی با نمایندگان کارگری

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ویژه کارگران با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته جاری نمایندگان کارگران کشور با وزیر کار دیدار و گفتگو خواهند کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قرار است در این جلسه برخی مسائل روز جامعه کارگری کشور را به صورت رو در رو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کنیم.

فتح الهی با تاکید بر اینکه پیش تر نمایندگان کارگری درخواستی را برای ملاقات با وزیر کار ارائه کرده بودند که این نشست می تواند در همین راستا نیز باشد خاطرنشان کرد: با این حال، هنوز دستور جلسه چهارشنبه به صورت قطعی مشخص نیست، اما قطعا درباره مسائل روز کارگران از جمله دشواری های معیشتی و دستمزد سال 93 با وزیر گفتگو خواهیم کرد.

هادی ابوی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای حضور در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه ای از وزارتخانه دریافت کرده ایم گفت: قرار است از هر تشکل عالی کارگری کشور، 3 نماینده در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه حضور یابند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قطعا در این جلسه به طرح مسائل و موضوعات مهم و روز جامعه کارگری از جمله دستمزد خواهیم پرداخت و با وزیر تعاون، کار و رفاه به گفتگو خواهیم نشست؛ اما طبق قانون تصمیم نهایی درباره دستمزد سال آینده باید در شورای عالی کار گرفته شود.

به گزارش مهر، جلسه چهارشنبه هفته جاری نمایندگان کارگران کشور با علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به دلیل قرار داشتن در آستانه پایان سال جاری و همزمانی آن با برگزاری نشست های شورای عالی کار حائز اهمیت بیشتری باشد.

پیگیری ها نشان می دهد که در این جلسه کارگران درباره وضعیت واگذاری سبد کالا به مشمولان قانون کار و همچنین روند برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 مذاکره داشته باشند.

همچنین به نظر می رسد کارگران علاوه بر موارد یادشده، برخی موارد دیگر جامعه کارگری از قبیل افزایش هزینه های زندگی خانوار کارگری و لزوم حمایت دولت از مشمولان قانون کار نیز در این نشست مطرح شود.