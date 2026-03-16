۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

پروانه: دولت به معیشت کارگران توجه ویژه دارد

پروانه: دولت به معیشت کارگران توجه ویژه دارد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، نشانه توجه دولت وفاق ملی به معیشت کارگران است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر با تأکید بر جایگاه جامعه کارگری در پویایی تولید و اقتصاد استان اظهار کرد: افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان‌دهنده توجه دولت وفاق ملی به وضعیت معیشتی این قشر شریف و تلاش برای تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری است.

وی افزود: در حوزه دستمزد، موضوع بازنگری حقوق کارگران در بازه‌های شش‌ماهه نیز از جمله مباحث مهمی است که می‌تواند در راستای حمایت مؤثرتر از جامعه کارگری و متناسب‌سازی تصمیمات با شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به رویکرد این اداره‌کل در شرایط خاص و بحرانی بیان کرد: در چنین شرایطی، سیاست مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً برخورد اداری و قانونی با واحدهای تولیدی نیست، بلکه اولویت با حضور میدانی، درک مسائل و پیگیری برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان است.

پروانه همچنین از برگزاری مستمر نشست‌های هماهنگی با دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت در استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ این جلسات به‌صورت منظم و در بسیاری موارد با حضور وزیر یا معاونان وزارتخانه برگزار شد و همین موضوع موجب شده ارتباط استان با ستاد وزارتخانه نزدیک‌تر و روند پیگیری مسائل سریع‌تر شود.

پروانه با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر گفت: این طرح در چند مرحله در بوشهر اجرا شده و نظارت بر روند اجرا با استفاده از یک تیم مشخص و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است.

وی گفت: همچنین با افزایش تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد و اضافه شدن برخی اقلام جدید، تلاش شده دسترسی مردم به این خدمات تسهیل شود.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، طرح‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله کودکان دچار سوءتغذیه، مادران باردار و خانواده‌های نیازمند نیز در حال اجراست و در حوزه بیمه بیکاری نیز پیگیری لازم برای حمایت از افراد و واحدهای آسیب‌دیده انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین با اشاره به برخی چالش‌های مهم این حوزه اظهار کرد: کمبود بازرس کار در استان و نیز حجم بالای پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، از موضوعاتی است که نیازمند توجه، همراهی و تصمیم‌گیری ویژه برای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است.

پروانه در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از کارگران، صیانت از تولید، تقویت امنیت شغلی و بهبود معیشت خانوارهای کارگری از اولویت‌های مهم دولت است، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و پیگیری مستمر، در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد ارتقای هرچه بیشتر خدمات و حمایت‌ها در حوزه کار و رفاه اجتماعی باشیم.

