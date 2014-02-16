به گزارش مهر به نقل از روابط‌ عمومی کل سپاه، در پی انتشار خبری در برخی سایت‌ها مبنی بر اقدام سپاه در راه‌اندازی شبکه رادیو-تلویزیونی خصوصی، موسوم به شبکه «عصر»، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف با تکذیب این خبر، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچگاه درصدد راه‌اندازی رادیو-تلویزیون خصوصی نبوده و شبکه «عصر» نیز از شبکه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در کنار ظرفیت‌سازی‌های دیگر رسانه ملی برای پاسخ به نیازهای مخاطبین پیش‌بینی شده است.

سردار شریف خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود از بسیاری از مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی به صورت موردی حمایت به عمل آورده است که سازمان فرهنگی و هنری و رسانه‌ای اوج بعنوان یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در برخی فعالیت‌ها از چنین حمایت‌هایی برخوردار بوده است.

مسئول روابط ‌عمومی کل سپاه با تأکید بر اینکه شبکه عصر با تصمیم سازمان صدا و سیما و به منظور تقویت و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: این شبکه مانند شبکه‌های دیگر رسانه ملی فعالیت کرده و سازمان مردم‌نهاد اوج در چارچوب قراردادی با سازمان صدا و سیما تنها در تأمین و تولید بخشی از نیازمندی‌ها، شبکه «عصر» را کمک خواهد کرد.