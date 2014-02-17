افغانستان و پاکستان امنیت مرزهای خود را تامین نکنند مداخله می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درمورد آخرین وضعیت پنج سرباز ربوده شده توسط گروهک تروریستی جیش العدل اظهار داشت: جلسات متعددی با مسئولان امنیتی اطلاعاتی و وزارت امور خارجه برگزار شده و اقدامات لازم درحوزه دیپلماتیک با وزارت امور خارجه انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون سه ملاقات مرزی با مرزبانان پاکستان انجام شده و امروز نیروهای مرزبانی ملاقات دیگری را انجام می دهند، نکته مهم این است که اگر آسیبی به گروگانها وارد شود به خاطر اینکه آنها هم مثل فرزندان خودمان هستند متأسف می شویم.

به گفته وزیر کشور، مرزبانان در نقطه صفر مرزی جانفشانی های زیادی انجام داده اند و اقتدار جمهوری اسلامی باعث شده در یکسال اخیر هیچ عملیات تروریستی در داخل مرز انجام نشود و تمام درگیری ها به نقطه صفر مرزی منتقل شده است.

وزیر کشور با اعلام اینکه پاکستان و افغانستان در همسایگی ایران به محلی برای تجمع تروریستها و اشرار تبدیل شده است تأکید کرد: خوشبختانه کشور ایران امن است اما کشورهای همسایه به محلی برای تجمع اشرار تبدیل شده اند، به همین دلیل آنها هر از چند گاهی دست به اقدامات کور می زنند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه از پاکستان خواسته ایم امنیت مرزهایش را تأمین کند گفت: در صورتیکه پاکستان نتواند امنیتش را تأمین کند حق مداخله را برای تأمین امنیت خود قائل هستیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: از کشور پاکستان خواسته‌ایم با جدیت و قدرت با این موضوع برخورد کند، در غیر این صورت به ایران اجازه دهد تا عمق مرزهای پاکستان و افغانستان نیروهای ایران نفوذ کند چرا که با شرایط به وجود آمده ایران آمادگی و توان ایجاد فضای امنیتی جدید را برای منطقه خود دارد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آغاز فعالیت دوباره شرکتهای هرمی با رد این موضوع تأکید کرد: گزارشی در این رابطه به من نرسیده است و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسئول برخورد با این شبکه ها هستند اگر گزارشی برسد آنها برخورد می کنند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درمورد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نگرانی و مشکلی از نظر بودجه نداریم و باید با استفاده از ظرفیت بودجه بهره وری را افزایش دهیم. خوشبختانه بودجه سال 93 افزایش یافته است و این بودجه پرداخت سهم دولت برای استفاده از تواناییهای سازمان های مردم نهاد است، معتقدیم امر مبارزه انجام شدنی است اگرچه رسانه ها باید در این حوزه آگاه سازی را در دستور کار قرار دهند.