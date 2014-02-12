سربازان وطن در چنگال شیطان/ تشکیل کمپین حمایت از آزادی سربازان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، غروب روز هجدهم بهمن ماه امسال پنج سرباز دیده بان کشور در مرز جکیگور استان سیستان و بلوچستان ناگهان مفقود شدند. این تنها خبر کوتاهی بود که روز بعد از سوی نیروی انتظامی اعلام شد. هنوز ساعتی از اعلام خبر نگذشته بود که یک منبع آگاه به مهر اعلام کرد گروهک جیش العدل این افراد را ربوده و به پاکستان منتقل کرده است. در همین حال تلاشهای خبرنگار مهر برای تایید این خبر از سوی مسئولان نیروی انتظامی و فرماندهی مرزبانی بی نتیجه ماند و هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

امیدواری به تکرار نشدن خاطره تلخ سال 87

خرداد سال 87 بود كه خبري مشابه منتشر شد. آن زمان افراد "عبدالمالک ريگي" 16 نفر از کارکنان ناجا، شامل پنج نفر کادر و 11 سرباز وظيفه را ربودند و به پاكستان بردند. مسئولان با وزارت خارجه پاكستان رايزني كردند. هيئتي را فرستادند تا رايزني كنند شايد سربازان گروگان گرفته شده زنده بازگردند. گفتند كه جاي پنهان شدن گروگان گيرها را تا حدودي شناسايي كرده اند و به دولت پاكستان داده اند اما پس از گذشت 6 ماه به صورت رسمي اعلام شد كه تمام گروگانها كشته شده اند.

این بار نه جندالشیطانی وجود دارد و نه عبدالمالک ریگی، 48 ساعت پس از ربودن سربازان وطن، گروهک جیش العدل که ریاست آن را صلاح الدین فاروقی بر عهده دارد با انتشار عکسهای این سربازان از ربایش آنها خبر داد. این گروهک که پس از انهدام جندالشیطان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) درشرق کشور فعال و سپس به پاکستان متواری شده است چندی قبل هم در سراوان 14 مرزبان غیور و بی گناه را به شهادت رساند.

سربازان بی گناه در چنگال شیطان

پنج مرزبان غیور که همگی از جوانان مشهد بوده همچنان چشم انتظار اقدام فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی برای آزادیشان هستند. جوانانی که مادرانشان 6 روز است چشم برهم نگذاشته و با دعاو صلوات آروزهایی که برای فرزندانشان داشتند را مرور می کنند. آرزوهایی که این پنج جوان هر کدام در سر می پروراندند تا چند ماه دیگر پس از پایان خدمت انجام دهند. سربازانی که در دل سیاه شب از مرزها دفاع می کردند و فکر نمی کردند با ربوده شدن توسط نیروهای شیطان بی گناه در چنگال اهریمن گرفتار شوند.

باز هم وزارت امور خارجه

سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در اولین واکنش با اعلام اینکه ربایش این سربازان را پیگیری می کند، گفت: با وزارت امور خارجه در این باره همکاری می کنیم و موضوع را از طریق این وزارتخانه و دولت پاکستان پیگیری می کنیم. دولت پاکستان باید جوابگوی باز بودن مرزها و استقرار اشرار در مرزهایش باشد. با این حال سخنان فرمانده نیروی انتظامی خاطرات تلخ سال 87 را تکرار می کند. موضوعی که قرار بود از طریق روابط دیپلماتیک برطرف شود اما در انتها با مرگ دلخراش 16 نیروی پلیس به پایان رسید و دل میلیون ها ایرانی را به درد آورد.

کمپین حمایت از آزادی سربازان ایرانی

در حالی که 6 روز از اسارت جوانان مرزبان در چنگال گروهک تروریستی شیطان می گذرد و مسئولان پلیس همچنان در حال طی کردن بوروکراسی اداری و دیپلماتیک برای سربازان مرزبانی هستند، جوانان دیگر با راه اندازی کمپین آزادی سربازان مرزبانی در صفحات اجتماعی از جمله فیسبوک فعالیت رسانه ای را برای آزادی این پنج نفر آغاز کرده اند. کمپینی که به سرعت فراگیر شده و بیش از یک میلیون نفر تا به حال به آن پیوسته و خواستار آزادی مرزبانان شدند.

یکی از اعضای این کمپین در مطلبی نوشته است: حالا نه ريگي هست نه جندالشیطان، اما گروهي به نام "جيش العدل" پنج سرباز را در مرز ربوده و هيچ كس هيچ گناهي ندارد!... اين عكس را كه مي بينم به گذشته باز مي گردم آن روزها كه ما از مسئولان مي پرسيديم براي رهايي شان چه كاري مي توان كرد ؟اما كاري از دست كسي بر نيامد... اين خبرها و اين عكس تكراري است و احساس روزهاي بد بازگشته. آن روزها هم تصاويري منتشر شده بود اين روزها هم اين عكس منتشر شده، نگاهش كنيد. به تك تك اين سربازها نگاه كنيد... چهره هايشان حس عجيبي دارند انگار باور نمي كنند كه چه اتفاقي افتاده . صورت هايشان پر از تنهايي و نااميدي است... بيشتر از چند لحظه نمي توان به اين عكس نگاه كرد، انگار مابقي لحظه هايشان را مي بيني... هر چه مي گردم كه دليلي بياورم و بگويم كه گناه خودشان بوده مرتكب بي احتياطي شده اند اما راستش آنها تنها گناهشان اين است كه سرباز بودند آن هم در يكي از دورترين نقاط مرزي...

پاکستان بهشت تروریستها

با آغاز فعالیت گروهک تروریستی ریگی در اواسط دهه 80 نام پاکستان به عنوان کشور پذیرای تروریست ها سر زبان ها افتاد. کشوری که هیچ کنترلی روی مرزهایش نداشت و همین امر باعث شد گروههای تروریستی به راحتی وارد ایران شده و دهها انسان بی گناه را قتل عام کنند. البته با انهدام گروهک تروریستی جندالشیطان و افزایش کنترل مرز فعالیت های تروریستی به صفر نزدیک شده بود اما این بار گروهک جدیدی اقدام به انجام حرکات تروریستی کرده و قصد ضربه زدن به نیروی مدافع مرز را دارد. در همین حال تمامی اقدامات انجام شده برای فعالیت بیشتر پاکستان در مرزهایش هم بی نتیجه مانده است.

هنوز درخواستی مطرح نشده است

یک منبع آگاه در مورد آخرین وضعیت سربازان ربوده شده به مهر گفت: پیگر آزادی این سربازان هستیم. مذاکرات با دولت پاکستان نیز ادامه دارد و ملاقاتهای مرزی هر روز انجام می شود. گروهک تروریستی جیش العدل نیز درخواستی را برای آزادی مطرح نکرده است.

طاقت بیار رفیق

با گذشت 6 روز خانواده و تمامی مردم ایران همچنان چشم انتظار آزادی پنج جوان وطن هستند. مردمی که همچنان برای آزادی آنها دعا می کنند و امیدوارند تلاشهای مسئولان منجر به آزادی مرزبانان شده تا دیگر خاطرات تلخ 87 تکرار نشود.

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گزارش از مجید غمخوار