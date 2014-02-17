توضیحات فرمانده ناجا درباره 5 سرباز ربوده شده و اظهارات سرپرست پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی خدمت سربازی در خصوص آخرین وضعیت پنج سرباز ربوده شده از سوی جیش العدل گفت: در این خصوص پیگیری‌های اولیه انجام شده و نیازمند یک سری اقدامات اطلاعاتی و دیپلماتیک است که جلساتی در این زمینه برگزار شده و مسئولیت اصلی بر عهده وزارت کشور است. قطعا کشور پاکستان در جریان این حادثه مسئول است. البته در گذشته اقدامات مثبتی از سوی این کشور انجام شده است.

وی درباره بکارگیری سربازان در استانهای محل سکونتشان و برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه این طرح اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: این طور نیست که سربازی را برای خدمت از جنوب به شمال ببرند و ما در این خصوص مقرر کرده‌ایم که هر سرباز در استان محل سکونتش به کار گرفته شود و در صورتی که نیروی مورد نیاز نباشد از مشمولان استان‌های همجوار استفاده کنیم.

وی با اشاره به وضعیت بکارگیری سربازان در استان سیستان و بلوچستان نیز خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان استان پهناوری است که مرزهای زیادی نیز دارد و از سوی دیگر جمعیت این استان کم است و ما مجبوریم برای تامین سرباز از استانهای همجوار کمک بگیریم. پس از مدت 6 ماه خدمت سربازان در مرزبانی، آنها را به محلی دیگر برای ادامه خدمت منتقل می‌کنیم.

احمدی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره تهدید سعید شیرینی سرپرست باشگاه پرسپولیس مبنی بر دستگیر کردن افراد به خاطر داشتن سابقه در نیروی انتظامی گفت:‌ سردار رویانیان زمانی که به پرسپولیس رفتند پرسنل نیروی انتظامی نبودند بلکه پرسنل کل نیروهای مسلح بوده و من نسبت به ادعای آقای شیرینی اطلاعی ندارم ولی حتی اگر این فرد پرسنل سازمان خاصی نیز باشد ولی در زمانی که در کسوت دیگری فعالیت می‌کند نمی‌تواند مسئولیت آن سازمان را برعهده گیرد و فردی را تهدید کند.

فرمانده ناجا درباره طرح پلیس در برخورد با سرقت در ایام منتهی به پایان سال نیز اظهار داشت: هرچه به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم حضور ماموران در مراکز خرید و اماکن شلوغ و پرتردد افزایش یافته و در معابر و گذرگاه‌ها حضور خواهیم داشت از سوی دیگر سعی می‌کنیم در روزهای پایانی سال محدودیت‌های خرید در ایام ساعات شب را برداریم.