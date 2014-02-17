ضرورت تبدیل دانش تجربی سپاه به نسل های آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز (دوشنبه) در جشنواره امام علی(ع) که با موضوع دانش و پژوهش با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین و تلاشگران عرصه پژوهش سپاه برگزار شد خطاب به پژوهشگران اظهار داشت: مسیری که در آن قدم گذاشته‌ایم راهی سختی است که باید دقت کنیم تا در دام‌هایی که به صورت گسترده در این مسیر برای ما پهن است نیافتیم.

سرلشکر جعفری اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نباید به دنبال راهی که همگان رفته اند برود، ما باید با بهره گیری از تجربیات به دنبال باز کردن راه جدیدی باشیم.

وی با اشاره به موضوع اقتدار علمی و ارتباط آن با مبانی دینی گفت: با توجه به اینکه عمل سپاه بر اساس مبانی دینی و انقلابی استوار بوده است باید این عمل به علم تبدیل شده و به عنوان الگو در اختیار دیگران قرار گیرد؛ این از جمله مواردی است که سپاه در اقدامات تحولی بایستی به آن دست یابد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بنای سپاه با بهره گیری از دین، تقوا و عمل انقلابی از استواری و استحکام زیادی برخوردار است گفت: با نگاهی به عملکرد سپاه در تمامی عرصه‌های ماموریتی برای دفاع از انقلاب در طی زمان‌های مختلف در می‌یابیم که نقش آفرینی سپاه همواره در مسیر دین، تقوا و درک عمل انقلابی بوده است.

وی افزود: مشکل امروز دوگانگی و عدم همخوانی تجربیات عرصه عمل با آنچه مورد آموزش و تعلیم قرار می‌گیرد است؛ شما بایستی دانش تجربی سپاه را به دانش صریح و قابل انتقال به نسل های آینده تبدیل کنید.

سرلشکر جعفری با اشاره به تجربیات ارزشمند سال های دفاع مقدس اظهار داشت: اگر ما در جنگ بر اساس طرح‌ها و آیین نامه‌های کلاسیک عمل می کردیم به توفیقی دست نمی‌یافتیم اما با حاکم شدن نگاه بومی، انقلابی، مردمی و دینی در جبهه ها دستاوردها و فتوحات زیادی به دست آمد.

وی افزود: در سایر عرصه های ماموریتی سپاه نیز به همین صورت است به عنوان مثال رویکرد مردمی کردن امنیت در جنوب شرق کشور که از ماموریت‌های امنیتی سپاه است و توسط شهید شوشتری پایه گذاری شد در ابتدا با مخالفت‌های زیادی مواجه گردید اما امروز وضعیت امنیتی جنوب شرق کشور بحمدلله با این رویکرد به خوبی شکل گرفته است.

فرمانده کل سپاه در ادامه خاطر نشان کرد: در این برهه از زمان که نسل جدید به تدریج جایگزین نسل اول سپاه می‌شوند تلاشگران عرصه دانش و پژوهش باید با بهره‌مندی از روش‌های کاربردی این تجربیات ارزشمند را جمع‌آوری و ثبت کرده و آن را به دانشی قابل انتقال به نسل جدید تبدیل کنند.

وی خطاب به پژوهشگران اظهار داشت: جمع آوری و ثبت تجربیات ماموریتی و درون سازمانی و تبدیل به دانش صریح و انتقال آن به آموزش‌ها اقدام مهمی است که شما باید آن را عملی کنید.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه عرصه های ماموریتی سپاه دارای گستردگی و عمق زیادی است گفت: در تمامی این عرصه ها سپاه با بهره‌گیری از دین، تقوا و عمل انقلابی که به عنوان ارکان تشکیل این نهاد مردمی است می بایست به تولید دانش بومی پرداخته و با تمرکز بر روی مسائل علمی و اساسی با محوریت تولید علم بومی مورد نیاز انقلاب این دانش را به الگویی جامع و کاربردی تبدیل کنند.

وی تصریح کرد: موضوعات بسیار ارزشمندی در عرصه‌های تجربی و عملی طی سال های دفاع مقدس وجود دارد که می توان آنها را به دانش صریح و بومی تبدیل کرد.

فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه ساده ترین کاری که امروز متاسفانه توسط برخی محققین صورت می گیرد کپی کردن و استفاده از روش های کلاسیک دنیا است گفت: در این عرصه باید جهادی عمل کرد و به تولید علم بومی پرداخت؛ شما در مسیر سختی گام بر می دارید که با تلاش و مجاهدت علمی و انقلابی این راه سخت و طولانی طی می شود.