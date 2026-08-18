آیا کراتین در مبارزه با سرطان موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، کاهش توانایی سلول‌ها در جذب کراتین همچنین به نظر می‌رسد که توانایی سلول‌های دندریتیک را در پاسخ به تهدیدها مختل می‌کند.

کراتین معمولاً به عنوان مکملی برای کمک به افراد در عضله‌سازی، بهبود عملکرد و کمک به ریکاوری پس از ورزش، استفاده می شود. با این حال، فهرست مزایای بالقوه آن ممکن است به همین جا ختم نشود. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که کراتین روزی می‌تواند در درمان سرطان نقش داشته باشد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافته‌اند که کراتین ممکن است با تأثیر بر سلول‌های ایمنی تخصصی به نام سلول‌های دندریتیک، از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی کند.

سلول‌های دندریتیک نه تنها به تشخیص سلول‌های تومور کمک می‌کنند، بلکه سلول‌های T کشنده بدن، سلول‌های ایمنی مسئول مبارزه با سلول‌های سرطانی را نیز فعال می‌کنند.

تحقیقات قبلی این تیم تحقیق نشان داده بود که کراتین می‌تواند فعالیت این سلول‌های T کشنده را افزایش دهد. مطالعه جدید آنها نشان می‌دهد که کراتین می‌تواند با تقویت سلول‌های هماهنگ‌کننده این پاسخ ایمنی، یک گام فراتر رود.

«لیلی یانگ»، نویسنده ارشد این مطالعه و استاد میکروبیولوژی، ایمونولوژی و ژنتیک مولکولی در دانشگاه کالیفرنیا، در یک بیانیه مطبوعاتی توضیح داد: «آنچه این مطالعه نشان می‌دهد این است که کراتین نه تنها به سلول‌های T در مبارزه با سرطان کمک می‌کند، بلکه کل زیرساختی را که از آنها پشتیبانی و هدایت می‌کند، نیز تقویت می‌کند.»

این امر کراتین را به یک مکمل امیدوارکننده برای پشتیبانی جامع از پاسخ ایمنی که ایمونوتراپی‌های مدرن به آن وابسته هستند، تبدیل می‌کند.

یافته‌های اولیه نشان داد که کمبود جذب کراتین ممکن است تنظیم پاسخ سلول‌های T به سلول‌های مضر توسط سلول‌های دندریتیک را مختل کند.

محققان دریافتند که تأمین کراتین برای سلول‌های دندریتیک، سطح ATP آنها را افزایش می‌دهد، منبع انرژی که اکثر فرآیندهای سلولی را تغذیه می‌کند.

در یک بیانیه مطبوعاتی، آنها اثرات کراتین را در اینجا مشابه اثرات یک باتری قابل شارژ توصیف کردند که به سلول‌های دندریتیک ظرفیت استفاده و ذخیره انرژی در صورت نیاز را می‌دهد.

به نظر می‌رسد این کیفیت تقویت‌کننده انرژی بر نحوه واکنش سلول‌های دندریتیک به سلول‌های تومور تأثیر داشته است.

محققان با بررسی سلول‌های موش دریافتند که تزریق روزانه کراتین به کند شدن رشد تومور کمک می‌کند. همچنین منجر به افزایش فعالیت و تعداد سلول‌های دندریتیک ورودی به تومورها نیز می شود.

سلول‌های دندریتیک که کراتین دریافت کردند، سطوح بیشتری از سیگنال‌های شیمیایی را آزاد کردند که به انتقال سلول‌های ایمنی اضافی به سمت تومورها برای اقدام علیه آنها کمک می‌کند.

نویسندگان این مطالعه همچنین خاطرنشان می‌کنند که سایر تحقیقات مبتنی بر جمعیت در گذشته، ارتباطی بین مصرف بیشتر کراتین در رژیم غذایی و کاهش بروز سرطان گزارش کرده‌اند.

با این حال، آنها خاطرنشان می‌کنند که هنوز کارهای زیادی در زمینه بررسی اثرات کراتین باید انجام شود، زیرا مطالعه فعلی آنها فقط اثرات آن را در موش‌ها و سلول‌های انسانی در آزمایشگاه بررسی کرده است.

آنها توصیه می‌کنند که افراد نباید نتایج خود را به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه مصرف مکمل‌های کراتین ممکن است به درمان سرطان آنها کمک کند، تفسیر کنند و هر کسی که می‌خواهد مصرف مکمل جدیدی را شروع کند، ابتدا باید با پزشک خود در این مورد صحبت کند.