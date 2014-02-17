خیابان پرتردد شهر همدان یکطرفه می شود/ روان سازی ترافیک اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر حسن قهرمانی مطلق ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان همدان اظهار داشت: تعامل خوبی بین پلیس راهور و راه شهر سازی و شهرداری همدان برای اجرای طرح های روان سازی ترافیک در سطح شهر همدان انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای روان سازی ترافیک موجود در میدان آرامگاه بوعلی سینا همدان از مدت ها قبل کارهای کارشناسی و دقیقی توسط مشاورین انجام شده است، ابراز داشت: طرحی که در حال حاضر به تصویب شورای ترافیک همدان رسیده است طرح اولیه مشاور بوده وبر مبنای این طرح خیابان پاستور شهر همدان یک طرفه می شود.

وی با اشاره به اینکه از 10 اسفندماه سالجاری خیابان پاستور از سوی آرامگاه به سمت چهار راه پاستور یک طرفه می شود، افزود: اجرای طرح یک طرفه سازی خیابان پاستور به طور 24 ساعته انجام می شود و به طور قطع انجام این طرح موجب رضایت مندی شهروندان و روانسازی ترافیک آرامگاه خواهد بود.

فرماندار همدان در ادامه به اهمیت روانسازی ترافیک در مسیر باغ بهشت همدان به ویژه در روز های پایانی سال اشاره کرد و بیان داشت: قرار بر این است که برای روانسازی ترافیک در پنج شنبه و جمعه آخر سال در قسمت ورودی بلوار آیت الله موسوی به باغ بهشت یک مسیر ورودی نیز به نام بلوار سید الشهدا برای رفت و آمد وسایط نقلیه در نظر گرفته شود.

قهرمانی مطلق با تاکید بر اینکه روانسازی ترافیک نیز جزو خدمات امنیتی به شمار می رود و از طرفی خدمات امنیتی در جامعه پنهان مانده است، ابراز داشت: در پنج شنبه و جمعه آخر سال از ساعت هشت صبح پنج شنبه تا ساعت 13 بعد از ظهر جمعه ورودی و خروجی به باغ بهشت یک طرفه شده و عبور کامیون از این مسیر ممنوع است.

وی در ادامه عنوان داشت: همه ساله طرح های مختلف در شهرستان همدان برای روان سازی ترافیک انجام می شود که از آن جمله اجرای طرح نوروزی در شهر همدان و تبدیل خیابان های منتهی به میدان امام به پیاده رو است.

فرماندار همدان با بیان اینکه تابلوهای مختلف ترافیکی در روز های پایانی سال در سطح شهر همدان برای روان سازی ترافیک نصب می شود، بیان داشت: شورای هماهنگی ترافیک شهر ستان و کمیته های آن همواره برای روانسازی ترافیک و اجرای طرح های جامع در شهر ستان همدان و یا شهر همدان بر گزار شده است.

خرید 15 دستگاه اتوبوس در همدان

قهرمانی مطلق با اشاره به خرید 15 دستگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان افزود: همه اقدامات و تلاش ها باید برای رفاه حال مردم و شهروندان بوده و در مورد اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی شهر هدف افزایش این اتوبوس ها است.

وی با تاکید بر اهمیت آسفالت ریزی در معابر و خیابان های شهر همدان، ابراز داشت: روان سازی ترافیک و رضایت مندی مردم و حتی کمتر شدن هزینه های مردم ارتباط مستقیم با آسفالت مناسب معابر و خیابان ها دارد و با مساعد شدن شرایط آب و هوایی در همدان باید برای رسیدگی به آسفالت خیابان ها اقدام شود.

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی شهرستان همدان نیز در این جلسه در مورد طرح یک طرفه سازی خیابان پاستور گفت: پلیس شهرستان همدان نیز با یک طرفه شدن خیابان پاستور موافقت کرده اما با زمان بندی آن مخالف است چرا که عرض خیابان پاستور کم بوده و در ساعات دیگر مشکل ترافیکی در آن ایجاد می شود.

علی فکری ادامه داد: این خیابان باید به طور کامل یک طرفه شود در غیر اینصورت ضریب وقوع تصادف در آن بالا می رود و از طرفی برای وجود خط ویژه اتوبوس نیز باید جدا کننده در این مسیر قرار بگیرد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان همدان نیز در این جلسه افزود: در سال های گذشته نامه های متعددی برای پیگیری ترافیک آرامستان همدان به شورای هماهنگی ترافیک شهرستان همدان ارائه شده است.

سید حسن رضوی با بیان اینکه تنها در روز ها پایانی این سال به این موضوع رسیدگی می شود، عنوان داشت: از سال 1344 تا 1392 بیش از 96 هزار و 750 نفر در باغ بهشت همدان دفن شدند و در سال های 91 و 92 پنج هزار و 800 نفر در آرامستان دفن شدند که برای انجام مراسم های مختلف برای متوفیان ترافیک و شلوغی زیادی در این منطقه ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه در پنجشنبه و جمعه آخر سال پارسال 24 هزار و 500 خودرو از ساعت هشت صبح پنجشنبه تا 13 بعدازظهر جمعه در محدوده باغ بهشت همدان پارک شده است، بیان داشت: تنها راه روان سازی ترافیک در این منطقه ایجاد یک ورودی جدید از قسمت ورودی آیت الله موسوی به بلوار سید الشهدا باغ بهشت است.

رضوی در ادامه خواستار همکاری پلیس راهنمایی رانندگی شهرستان همدان و شهرداری همدان برای باز شدن ورودی جدید در باغ بهشت شد و افزود: باغ بهشت همدان برای جاگیری وسایط نقلیه افراد هیچ مشکلی ندارد و در صورت مساعد شدن هوا آسفالت ریزی معابر آن نیز انجام می شود.