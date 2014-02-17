33 هزار اصله نهال در محمودآباد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد محمدی عصر دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون فضای سبز شورای شهر یکی از برنامه های شورای اسلامی محمودآباد را گسترش فضای سبز اعلام و اضافه کرد: سبزی و شادابی در جای جای شهر باید نمود داشته باشد، در همین راستا و برای افزایش سرانه فضای سبز از چند روز گذشته توزیع سه هزار اصله نهال نارنج و پرتقال شروع شد.

وی اظهار داشت: این طرح با استقبال شهروندان روبرو شده و به هرتعداد که نیاز باشد نهال در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت تا شهری سبز داشته باشیم.

محمدی با تقدیر از مسئولین گذشته شهر که اهتمام ویژه ای به لایروبی رودخانه هاداشتند اظهار داشت: برای استفاده بهینه از حریم رودخانه ها دو هزار اصله تهال چنار در حریم رودخانه ها کاشته تا مکان مناسبی برای شهروندان فراهم گردد، ضمن اینکه می تواند برای ورزشهایی پیاده روی مورداستفاده قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی محمودآباد با اعلام اینکه قرارداد مخلوط ریزی حریم رودخانه ها با پیمانکار بسته شده اظهارداشت: مخلوط ریزی حریم رودخانه هابه عرض هفت متر و به طول 6 کیلومتر برای دسترسی آسانتر شهروندان از چند روز دیگر آغاز می شود که با انجام آن رفت و آمد ساکنان حریم رودخانه ها به سهولت انجام می گیرد.



فرهاد محمدی یکی دیگر از برنامه های شورا را تشکیل کانون دوستداران محیط زیست اعلام کرد و افزود: برای پاکسازی سواحل، پارکها و فضای سبز این شورا تصمیم به تشکیل این کانون گرفت.

وی اعلام داشت: دوستداران طبیعت برای ثبت نام می توانند به شورای شهر مراجعه نمایند.



محمدی با اشاره به ترافیک شهر در ایام تعطیلات اظهار داشت: برای تسهیل در عبور و مرور، اجرای طرح تفصیلی 20 متری ساحل را در دست اجرا داریم که از خیابان جنب شهرک دی آغاز و تا پل خیابان آزادی ادامه دارد.

محمدی درپایان گفت: طرحی برای ساماندهی غرفه های ساحل داریم که نمونه آن در ساحل دارایی انجام و بارعایت حریم دریا غرفه های یک شکل درمحدوده 180 متر ودرعرض 20 متربنا می شود.