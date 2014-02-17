به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری سه مسابقه پیگیری شد که طی آن تیمهای لیگ برتری با پیروزی در این بازیها به نیمه نهایی رسیدند.
در این بازیها، ماهان تندیس در قم با نتیجه 7 بر صفر از سد نظام مهندسی کرمانشاه عبور کرد و تاسیسات دریایی ایران برابر پاس قوامین با نتیجه 5 بر یک پیروز شد. همچنین تیم میثاق تهران با برتری 6 بر 3 مقابل مقاومت ایلام به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
بر این اساس تیمهای میثاق تهران با تاسیسات دریایی ایران یکی از دیدارهای مرحله نیمه نهایی را برگزار میکنند و تیم ماهان تندیس به مصاف تیم شهردرای تبریز میرود. شهرداری تبریز به خاطر انصراف دبیری، پیش از این به مرحله نیمه نهایی رسیده بود.
تیمهای دبیری تبریز، گیتی پسند اصفهان، شرکت حفاری، زمزم اصفهان، پتروشیمی، هلال احمر، منصوری قرچک، نفت امیدیه و ... از جام حذفی انصراف داده بودند.
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