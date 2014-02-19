اکران خصوصی فیلم جرج کلونی برای اوباما/ گلایه عوامل «12 سال یک برده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اوباما فیلم «مردان آثار ماندگار» را که جدیدترین فیلم جورج کلونی از دوستان رییس جمهوری و یکی از حامیان مالی وی است، در کاخ سفید تماشا کرد.

در این برنامه که سه شنبه در سالن سینمای ایست وینگ برگزار شد، گروه بازیگران و سازندگان فیلم نیز حضور داشتند.

می گویند علت این استقبال این است که اوباما و کلونی با یکدیگر دوست هستند و با کمک کلونی امکان جمع آوری 15 میلیون دلار کمک برای کمپین انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوباما ممکن شد. این در حالی است که فیلم جدید کلونی قرار نیست تا پیش از مراسم اسکار در آمریکا به نمایش درآید.

از نوامبر سال پیش (آبان) با اعلام این که رییس جمهوری تا پیش از اعلام نتایج اسکار از فیلم خاصی استقبال نمی‌کند. سال پیش که «لینکلن» از مدعیان اسکار بود، تماشای این فیلم پیش از مراسم با اعتراض گروهی روبه‌رو شد که این کار را حمایت از این فیلم خوانده بودند.

اخیرا همین تصمیم کاخ سفید موجب ناراحت شدن گروه بازیگران و سازندگان فیلم «12 سال یک برده» شده بود، چون اعلام شد رییس جمهوری فیلم آنها را به دلیل حضور در اسکار تا پیش از مراسم تماشا نخواهد کرد.

«مردان آثار ماندگار» درحالی در کاخ سفید نمایش داده می شود که هیچ رسانه ای اجازه شرکت در این مراسم را ندارد. از قول هیچیک از بازیگران نیز خبری در این زمینه نقل نخواهد شد.

این در حالی است که مت دیمون از بازیگران این فیلم، در جریان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اوباما از وی به‌شدت انتقاد کرده بود.

«مردان آثار ماندگار» (The Monuments Men)، فیلمی به کارگردانی جورج کلونی درباره متخصصان یادبودهای هنری است که سعی در نجات دادن این یادبودها در طی جنگ جهانی دوم از دست نازی‌ها دارند. کلونی که فیلمنامه این فیلم را بر مبنای ماجرایی واقعی با همراهی گرنت هسلوف نوشته در ساخت آن از همکاری آلمان‌ هم بهره گرفته است.

در این فیلم وی در نقش فرانک استوکز بازی می کند که سردسته گروهی است که باید از آثار هنری در جریان جنگ جهان دوم مراقبت کنند. مت دیمون، بیل موری، جان گودمن و ژان دوژوردان بازیگر فرانسوی فیلم «هنرمند» و کیت بلانشت دیگر بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم به نوعی به معنی مقایسه اهمیت آثار هنری در برابر جان انسان هاست و به همین دلیل کارگردان امکان پرداختن زیاد به این مقوله را نیز نداشت.